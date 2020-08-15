«Если я попаду в аварию или еще чего-нибудь, то значит попытались отобрать честь»: Валентина Легкоступова предвидела свою смерть

Артистка недолго проработала чиновником. Фото: пресс-служба городской администрации Феодосии

- Не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки, - такое сообщение разместила дочь Валентины Легкоступовой в соцсети.

«Ягода-малина», так в народе прозвали певицу, которую в один миг сделала знаменитой именно эта песня, умерла 14 августа.

Детство она провела в Феодосии, куда и вернулась несколько лет назад. Стала жить вместе с престарелой мамой и заодно возглавила отдел культуры.

Валентина Легкоступова в новогоднюю ночь выступала по открытым небом. Фото: пресс-служба администрации г. Феодосия

- Больше всего поразило ее выступление на площади Феодосии в новогоднюю ночь - 2018. Шел проливной дождь, а она - красивая, яркая - на сцене, поет в живую. Под проливным дождем, - рассказала Виктория Иванова, возглавлявшая тогда пресс-службу Феодосии. - Позже познакомилась с ее дочерью и внучкой. Еще отметила тогда, что внучка - копия бабушки.

Певица по душам поговорили с журналистами КП-Крым. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В статусе чиновника «ягода-малина» дала КП-Крым интервью. Пришла на встречу во всем черном. На шарфе - рисунок в виде черепов, на сумке - пряжка с таким же мрачным символом.

- Модный тренд, и он мне нравится. Я даже со священником советовалась, и он успокоил, что просто у меня нет боязни перехода из одного мира в другой. А черный - мой цвет, по гороскопу я же Козерог, - объяснила Валентина Валерьевна, отметая дурные мысли в сторону.

Говорила о планах на будущее, смеялась и улыбалась. А потом под занавес встречи сказала:

- Не могу сказать, что мне легко быть чиновником, и не в силу того, что работа трудная. Мне нелегко в силу своего характера. Перфекционист - раз, а во-вторых, для меня честь и достоинство имеют огромное значение.

Призналась, что страдает от этого, но ничего не может поделать.

- Чем бы я ни занималась - буду всегда иметь честь. Выходя на сцену - я честь имею. Придя на эту работу - я честь имею. Отобрать это качество можно только вместе с моей жизнью. Поэтому, если когда-нибудь услышите, что я попала в аварию или еще чего-нибудь случилось, значит, попытались отобрать честь, - сказала певица.

Когда же дошло дело до публикации, то эти строчки были вычеркнуты. Не для печати. Творческая натура недолго продержалась в формате чиновника.

Летом 2018 года в Феодосии отмечали День города. Валентина Легкоступова подготовила концертную программу, но туда без ее ведома вставили выступление Игорька (Игорь Сорокин), прославившегося в 2000-тые хитом «Подождем твою мать».

Певица восприняла все это как личное оскорбление и написала заявление по собственному желанию. Ушла с работы, уехала из Феодосии.

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