"Не понимаю, из-за чего такой скандал в Феодосии": Рэпер Игорек узнал о конфликте с "ягодой-малиной" Легкоступовой от "Комсомолки"

СЕГОДНЯ 19:01 2018-09-25T19:31:17+03:00

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На сентябрьских выборах ну прямо звездопад какой-то. Мало «звездам» сцены и стадионов - еще и политический электорат подавай.

Депутатом подмосковного Красногорска стал теперь уже российский гражданин Джефф Монсон, в недавнем прошлом известнейший американский боец смешанного стиля (MMA).

А в Ватутинках депутатский мандат получил певец Данко (Александр Фадеев), звезда нулевых. Это его хиты - «Ночь. Московская ночь. На мокрые крыши тихо-тихо падает дождь…» и «Твой малыш растет не по годам, и уже читает по слогам…».

Данко тоже вырос, ему 49 лет, и он хочет посвятить себя народу - запретить выступать Бузовой, спасать бездомных котят, и помогать пенсионерам. Смогут ли оба завладеть умами - вопрос времени. А в Крыму не сложилось.

Ах, какою сладкой малина была!

В феврале этого года в кресло начальника отдела культуры курортной Феодосии приземлилась звезда. Ее «Ягоду малину», ту, что к себе манила, напевал в 80-е весь Советский Союз! Жизнь талантливой певицы после нескольких хитов заладилась. Она даже поселилась на Канарских островах. Но неожиданный кульбит судьбы – и заслуженная артистка променяла Канары на Крым.

- Феодосия - мой родной город: я хочу быть рядом со своей мамой, - объяснила Валентина Легкоступова. - Папы недавно не стало, а маме нужна поддержка.

Чтобы стать чиновником, звезда даже отправила письмо на сайт президента.

- Так и написала - готова служить Отчизне. А в скобках добавила: но не прислуживать! - рассказала певица «КП-Крым» сразу после вступления в должность.

Все завертелось-закрутилось. Артистка победила в муниципальном конкурсе и стала заведовать всей культурой города.

- Не могу сказать, что мне легко быть чиновником, и не в силу того, что работа трудная. Мне нелегко в силу своего характера, - откровенничала с «Комсомолкой» звезда. - Перфекционист - раз, а во-вторых, для меня честь и достоинство имеют огромное значение. Чем бы я ни занималась - буду всегда иметь честь. Выходя на сцену - я честь имею. Придя на эту работу - я честь имею. Это мой девиз по жизни!

Сказано - сделано?

Не прошло и полгода, как на стол главы города Сергея Фомича легло заявление об увольнении.

- Если бы мы жили в средние века, то я бы и перчатку в лицо бросила! - заявила звезда.

А за что в лицо перчатку?

Страсти разгорелись, когда Феодосия отмечала День города.

Десертом городского праздника, вишенкой на именинный торт, должен был стать эффектный заключительный аккорд: на сцену выходит звезда, исполняет хиты. Салют, Занавес.

- За два часа до выхода на сцену господин Фомич отменил мое выступление! И сказал, что будет петь другой артист - московский рэпер Игорек.

Главе больше нечем заниматься, как решать - кто будет выступать на концертах?

После разборок за кулисами «Ягода - малина» таки прозвучала на Дне города.

Сначала на сцену вышла Легкоступова, затем фейерверк, а ближе к полуночи - уже и Игорек со своим проверенным годами песенным багажом.

- Подождем мою маму?

- Подождем твою мать!

- Я была на гастролях, когда господин Сергей Фомич сказал мне по телефону, что Игорек будет выступать на городском празднике, - рассказала Валентина Легкоступова. - А я даже не знала о существовании такого певца: пришлось залезть в интернет и посмотреть, кто это!

Визитная карточка Игорька «Подождем твою мать» произвела неизгладимое впечатление на артистку.

- Прослушав первые звуки, я сказала: «Нет!» А глава заявил: «Игорек будет!» А в его песне – матерное слово. Считаю, что в городе воинской славы не могут звучать маты. Нигде не могут звучать маты со сцены - это моя принципиальная позиция. Я не имею ничего против самого артиста Игорька, но таким песням место в клубе, а никак не на открытой площадке, - сочла начальник отдела культуры.

Дальше было - что было: салют, выступление Игорька, больничный, увольнение…

- Мое заявление глава подписал не глядючи, - в голосе артистки слышится неприкрытая обида.

Сергей Фомич, глава администрации города Феодосии, клянется, что не обижал певицу. Фото:Сергей Фомич/FB

- Я же не могу держать человека - у нас не рабовладельческий строй. Валентина Валерьевна сказала, что есть недопонимание, и уволилась, - хранит олимпийское спокойствие глава города Сергей Фомич. - Да и перед исполнителем у нас обязательства - Игорек ради Дня города поменял свой график.

- Вы его лично пригласили, получается? Фанат его творчества? - спрашиваем главу.

Внятного ответа не удалось получить. Но градоначальник очень тепло встретил Игорька и даже лично провел для него экскурсию по Феодосии. Угощал и обедами.

Заваруха прошла мимо рэпера

Певец прилетел в Крым по приглашению главы Феодосии. Фото: Игорь Сорокин/VK

Само же «яблоко малинового раздора» оказалось совсем не в курсе скандала. Звезда нулевых Игорек (Игорь Сорокин) узнал о возникшем из-за его песни конфликте между главой города и начальником местного отдела культуры от «Комсомольской правды - Крым».

- Концерт прошел нормально! - рассказал нам Игорек. - Да, было дело, я уже хотел на сцену выходить, но подошел какой-то мужчина и попросил пропустить Легкоступову, чтобы та первой выступила. Спорить не стал - уважаю певицу. Да и вообще я без претензий. Какая разница, когда выступать - мой слушатель меня дождался.

По его словам, он со своими музыкантами «завел Феодосию, все как надо!»

- «Подождем твою мать» я сочинил за 10 минут в 1998 году, чтобы хоть немного поддержать страну, - рассказал нам рэпер. - Вспомните, что творилось 20 лет тому назад: мы жили с пустыми карманами, впроголодь. Целыми днями со всех сторон звучало «Твою мать!» Мой добрый посыл сработал: люди ругаться не перестали, но стали это делать уже с улыбкой – легче, что ли, стали относиться к невзгодам. Мне за эту песню, кстати, дали престижную премию - «Золотой Граммофон».

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