Закрывают ли Крым с 20 сентября на карантин: Аксенов прокомментировал слухи о новых ограничениях

Во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали ограничиться ношением масок и соблюдением дистанции Фото: Михаил ПАТЛИС

Несколько дней назад в республике был поставлен рекорд по суточному количеству заболевших коронавирусом - 51 человек. Не удивительно, что в соцсетях начала распространяться информация о том, что Крым закрывают с 20 сентября 2020 года на повторный карантин.

Сообщалось, что средства размещения отказываются принимать брони туристов на вторую половину сентября, это же касалось и заказов на мероприятия в заведениях общепита.

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о введении повторных ограничений из-за коронавируса.

- Прошу на слухи не реагировать: что сейчас вторая волна начнется, с сентября закрытие школ, бизнеса - не будет сейчас никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытий предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения, - сказал Аксенов.

Глава региона признался, что у него часто спрашивают, перейдут ли школы и другие учебные заведения на дистанционное обучение.

- Однозначно никаких планов по введению дистанционного обучения нет. Мы идем на очное обучение, как и раньше, - уточнил он и добавил, что такие решения может принимать только федеральный центр, и касаться они должны всей страны. Но пока этого не предвидится.

По словам главы Крыма, на полуострове 1 сентября «в нормальном формате» пройдут линейки, посвященные Дню знаний.

Заметим, что вторая волна коронавируса в Крыму может ожидается в осенне-зимний период. Когда закончатся летние месяцы, количество заболевших covid-19 в республике может вырасти. Такой прогноз КП-Крым озвучили в межрегиональном отделении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

- Учитывая, что коронавирус относится к респираторным вирусам, для циркуляции которых характерна определенная сезонность (осень-зима), нельзя исключить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в осенне-зимний период, - сообщила глава ведомства Наталья Пеньковская. - Тем более, активизируется циркуляция вирусов гриппа и других респираторных вирусов негриппозной этиологии, что отразится в целом на общей заболеваемости респираторными инфекциями.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне призвала страны не вводить карантин из-за коронавируса, а ограничиться ношением масок и соблюдением социальной дистанции. В ВОЗ отметили, что на карантине возросло количество пациентов с другими смертельными заболеваниями. Кроме того, глобальные ограничения нанесли огромный ущерб экономике.

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