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Эксперт дал оценку словам Зеленского о необходимости вернуть Крым и Донбасс

Очередные обещания президент озвучил во время интервью европейскому изданию
Александра ТимощенкоАлександра ТимощенкоАлександраТимощенко
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Главной проблемой, по мнению политика, является отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова Фото: официальный сайт Владимира Зеленского

Главной проблемой, по мнению политика, является отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова Фото: официальный сайт Владимира Зеленского

Заявлением о том, что Крым и Донбасс вскоре опять станут частью Украины Зеленский просто повторил слова и поведение своего предшественника господина Порошенко, уверен крымский политолог Владислав Ганжара.

Ранее во время интервью Euronews действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым вновь должны вернуться под власть Киева. Кроме того, глава украинского государства видит главной проблемой отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса о принадлежности полуострова.

- За все шесть лет нахождения республики в составе России эта тема уже стала очень заезженной, - отмечает Ганжара. - Уже давно не было слышно ничего нового от представителей украинской политической элиты, в том числе и от Зеленского.

По мнению эксперта, президенту уже давно можно было выбрать адекватный формат решения давнего вопроса и выработать нормальные взаимоотношения с российской стороной, но глава государства ходит по протоптанной дорожке Порошенко.

- За время правления Зеленского не было никаких новых стратегий, международных диалогов и сообществ. Мы слышим только жалобы и обвинения в сторону соседних государств, - считает политолог.

Но на самом деле проблема создания подобных международных и эффективных площадок состоит в том, что сегодня Украина по вопросам принадлежности полуострова остается наедине с собой. Многие страны уже приняли тот факт, что Крым -это территория России.

- Безусловно, есть страны, которые продолжают разделять с ней такую позицию, но мир прекрасно осознает, что Крым - это часть РФ. Оспаривать это невозможно. Россия не намерена обсуждать вопрос принадлежности полуострова с кем-либо, а без участия страны, частью которой является республика, все это становится полностью бесполезным, - заключает эксперт.

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