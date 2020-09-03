В отпуск за ребенком: Можно ли в Крыму излечиться от бесплодия и стать мамой

Саки со времен СССР дарил женщинам материнство. Фото: санаторий "Саки"

В России каждая седьмая супружеская пара не может иметь детей. Диагноз «бесплодие» за последние 5 лет прирос на 14% случаев - экология, наличие гормонов в пище, ранняя половая жизнь и инфекции приводят к тому, что люди в репродуктивном возрасте теряют способность к зачатию. На личном уровне - это трагедия. На государственном - угроза национальной безопасности.

Недавно в онлайн-пространстве появились публикации со ссылкой на некое демографическое исследование, проведенное в соцсетях, согласно которому множество россиянок отправились этим летом в Крым не только за загаром, но и за шансом забеременеть на юге.

БЕЗ ГРЯЗИ НИКАК

- Крым - регион экологически чистый. У нас нет крупных промышленных предприятий, нет вредных производств, и с учетом морского и хвойного воздуха это оказывает благотворное влияние на весь организм, - рассказывает КП-Крым главврач санатория «Саки» Петр Нагорный. - Но одним климатом на репродуктивную функцию повлиять невозможно. Если добавить к этому бальнеологию и физеотерапию, то шансы получить нужный результат возрастают многократно.

Еще с античных времен для лечения бесплодия используются грязи Сакского озера. Древние греки называли Саки городом «Парасин», что означало «владеющий землей, которая вылечивает раны». И в начале XIX века французский химик Феликс Де Серра подтвердил это для современников. С этого момента началось освоение курортов Крыма.

В отличие от медикаментозного воздействия, грязелечение является безопасным, но высокоэффективным способом лечения многих заболеваний: общие и местные грязевые аппликации, грязевые тампоны и валики, сочетание лечебной грязи и электротока с ультразвуком, грязевые разводные и газо-грязевые ванны показаны при болезнях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, гинекологических и кожных болезнях.

Основной источник материнского счастья - грязи Сакского озера

Основное месторождение лечебных грязей, которые используются в лечебно-профилактических целях – это Сакское лечебное озеро. Его грязь насыщена солями, минералами, высокоактивным бромом и бором. Лечебная ценность грязей в органических веществах, биостимуляторах, липидах, витаминах, ферментах, гормонах, сульфидах железа, водорастворимых солях. Вода озера представляет собой бромный, борный, хлоридный магниево-натриевый рассол – рапу.

- Наши грязи содержат гормоноподобные вещества, и если есть какие-то врожденные патологии женской и мужской половой системы, то через 3-4 курса эти проблемы снимаются, - уверяет Нагорный. - Даже биологическая несовместимость партнеров лечится двумя-тремя курсами, и наступает беременность. Это все разработки советского периода. Использование рапы, воздействие на капилляры, улучшение кровообращения и ликвидация застойных явлений.

Методика себя зарекомендовала много лет назад. Современное развитие идет по комбинированию грязелечения и физиопроцедур с использованием современных аппаратов, улучшающих питание клеток. Вакуумная терапия, лазер, озонотерапия - сейчас все это доступно в крымских санаториях. Но если в советское время путевка была рассчитана на 24 дня, чтобы получить стабильный эффект от санаторно-курортного лечения и оздоровления, то сейчас продолжительность сократили до 18 дней. Нужно пройти хотя бы 9-10 процедур с интервалом для положительного влияния на организм.

ШАНСЫ 8 ИЗ 10

Врач-гинеколог Валентина Мазур занимается проблемами женского бесплодия с 1983 года. Тогда для лечения женщин всего Советского союза огромный 500-местный корпус гостиницы в Саках переделали в санаторий, чтобы все желающие стать мамами получили такой шанс. И простаивать ему не пришлось, несмотря на то, что путевки на 21 день распространялись строго среди женщин с диагнозом «бесплодие».

- Раньше мы ездили каждые 5 лет на учебу. И куда бы я не приезжала, всегда выступала с нашими разработками и достижениями в вопросах лечения бесплодия, - вспоминает Мазур. - Из десяти женщин после первого курса грязелечения беременели пятеро, из оставшихся, после второго курса лечения, зачатие наступало еще у двух. Одна-две достигали нужного результата после третьего курса. Отбоя не было. Нас работало восемь гинекологов и все были заняты «от и до». Письма с фотографиями счастливых мамочек с детками присылали со всех республик СССР, да что там, из-за рубежа звонили и благодарили. Семья индусов из торгпредства в Москве пять разделали искусственное оплодотворение, причем в разных странах, пока супруга не прошла у нас лечение. И спустя полтора года они позвонили поблагодарить за свое счастье - родился мальчик. А спустя три - девочка.

Сейчас, сожалеет Валентина Александровна, система ОМС ориентирована на экстракорпоральное оплодотворение, считая его самым эффективным средством от бесплодия. Из 50 пациентов, которых сейчас она наблюдает как врач-гинеколог, от бесплодия лечатся только 3. Позабыты разработки советской медицины, информации о влиянии грязелечения на репродуктивную сферу крайне мало, и государственной программы по поддержке санаторно-курортного лечения болезней, мешающих нормальному зачатию и вынашиванию беременности, явно не хватает.

Путевка, стоимостью в 60-70 тысяч рублей, при бюджетной дотации была бы доступнее для тех женщин, которым не удается забеременеть. И несомненным преимуществом грязелечения является не агрессивное воздействие на организм, без стимулирования гормонами с риском возникновения и развития новообразований в организме. ЭКО, как метод, нужно использовать тогда, когда грязелечение не помогло, а не наоборот.

Использование бальнеоресурсов дает результат в 80% случаев. Фото: санаторий "Саки"

В БОРЬБЕ ЗА КЛИЕНТА

Сакские грязи действительно творят чудеса. Своими богатыми химико-биологическими свойствами они благотворно влияют на женский и мужской организм, рассасывают спайки, стимулируют работу яичников. Все это способствует нормальному оплодотворению и рождению здорового ребенка. Но говорить об этом в медицинских кругах стало почему-то не принято.

- Чтобы не сдавать позиции в тех или иных направлениях нужно проводить агрессивную рекламную кампанию, тем более, что такие возможности сегодня есть, - уверяет руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий. - В период карантина все платформы по проведению веб-конференций набрали темп и сейчас активно используются. Не проходит и дня, чтобы я не получил приглашение поучаствовать в том или ином вебинаре. Ждать поддержки от органов власти не стоит, ее и раньше не было. С точки зрения затрат интереснее проводить процедуру, которая не требует столько времени, как санаторно-курортное лечение. А информированности явно не достаточно.

Санаторно-курортный комплекс в СССР создавался для развития внутреннего туризма и сохранения здоровья граждан. Те же цели обозначены на государственном уровне и сейчас. В системе здравоохранения роль курортологии занижена и недооценена, а сам санаторий рассматривается как объект размещения с лицензией на медицинские услуги. Климатические факторы и природные лечебные ресурсы в учет не берутся совсем. И тот механизм, который государство применило для стимулирования отдыха внутри страны, следует перенести на санаторно-курортный сектор - возвращать часть стоимости путевки непосредственно покупателю. Это позволит не только поддерживать отрасль, но и повышать качество жизни населения.

- Мы на заседании ассоциации предложили создать госкорпорацию курортов как координирующий орган в развитии санаторно-курортного лечения, разработке новых методик, их применении в современной медицине. Ведь выросло не одно поколение врачей, которое не понимает и не обучено лечению без медикаментов. Проще дать таблеточку, чем прописывать лечение в санатории минеральной водой.

Судя по предварительным итогам программы стимулирования внутреннего туризма за счет туристического кешбэка, отдых в санаториях Крыма пользуется популярностью. Среди здравниц полуострова, куда с 1 октября по 31 декабря отправятся участники акции, есть санатории Евпатории и Сак, где используют грязелечение. К сожалению, знаменитая грязелечебница «Мойнаки» в Евпатории, восстановление которой планировалось в рамках ФЦП, так и стоит в разрухе. Мойнакская грязелечебница была основана 25 мая 1886 года. Она расположена на берегу озера Мойнаки и являлась крупнейшей лечебницей на всем постсоветском пространстве. В летний период здесь проходило около 10 тысяч процедур в день. Чтобы возродить здравницу федеральный бюджет выделял 700 миллионов рублей. Безрезультатно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Санатории Крыма стали лидерами в программе туристического кешбэка

Самые дорогие путевки жители России также покупают в здравницы полуострова (подробнее)

Город Саки попал в топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в бархатный сезон

Крымская здравница «обогнала» по стоимости аренды жилья Сочи (подробнее)