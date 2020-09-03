«Отличная команда!»: Телеведущая Лера Кудрявцева поблагодарила врачей Крыма за лечение матери

Мать Леры больше недели находится в больнице им. Семашко. Фото: Instagram Леры Кудрявцевой

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прилетела в Крым проведать свою мать, которая находится в Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко после инсульта. Навестив маму телезвезда поспешила поблагодарить врачей за хороший уход.

- Есть ли новое поколение молодых врачей? Есть! Сегодня убедилась в этом. Весь день провела у мамы, беседовала и знакомилась с врачами. Отличная молодая команда под руководством главврача Остапенко Александра Ивановича, успокоили, заверили, что все под контролем, - написала Кудрявцева в Instagram.

Она планировала перевести маму в Москву, когда ее состояние стабилизируется. Но врачи пока не рекомендуют Лере этого делать.

Напомним, недавно в Крым приезжала телеведущая, «хозяйка» реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина. Девушка делала снимки на фоне крымских гор и объясняла подписчикам, что ей не нужна «никакая Турция».

Российский певец Дима Билан тоже был в Крыму, он дал концерты и пожаловался на то, что в Черном море много мусора.

Летом на керченской даче отдыхала певица Алена Свиридова. Она закатала варенье из абрикос и пожаловалась на то, что у нее прорвало канализацию.

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