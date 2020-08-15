«Ксюша – ты красотка! Шлепки весят больше тебя!»: Соцсети отреагировали на фото Ксении Бородиной

Фото: borodylia/ Instragram

Звезды то и дело украшают небосклон Крыма: о себе уже заявили певцы Пелагея и Митя Фомин, порадовала поклонников артистка Эвелина Бледанс. Оценил достоинства Судака Дмитрий Красилов - «пухляш» из группы Little Big.

Выставила крымские фото в соцсети и Ксения Бородина, телеведущая, «хозяйка» реалити-шоу «Дом-2»: стройная фигурка в шортиках и топике на фоне горы Аю-Даг.

- Осталось 2 дня «мучении ». в Крыму хорошо, а в отеле все включено еще лучше, - написала актриса и тут же объяснила, чтобы исключить кривотолки. - А что не в Турции?! Кто сказал, что не нравится?! Просто ждем отель, чтобы уже остановится в одном месте и было все включено. Это не значит - хавчик и алкоголь, а чтобы развлечения были для деток и взрослых.

Пользователи живо отреагировали на пост, оставляя комментарии: «Ксюша, вы же так любите Турцию, почему туда не поехали?»; «В Ялте нет хорошего пляжа и чистого моря. Это же портовый город. В Ялту хорошо погулять на пару дней и все, а отдыхать лучше в другом месте»; «Ксюша – ты красотка! Шлепки больше весят тебя!»

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