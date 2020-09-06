В Крыму у мыса Такиль потерпела бедствие яхта «Адмирал»

Операция по спасению "Адмирала" прошла в Керченском проливе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Воскресенье – выходной день для большинства людей, но не для сотрудников крымского МЧС. Керченскому подразделению с утра пораньше пришлось выходить в море: сигнал «SOS» прозвучал в 7.35.

ЧП случилось у мыса Такиль. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

- Поступило сообщение о повреждении яхты «Адмирал», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Прогулочное судно потерпело бедствие возле мыса Такиль в Керченском проливе. Море штормит, до берега добрая сотня метров, а на борту «Адмирала» два человека, которые просят о помощи.

Вызволяли незадачливых мореплавателей из беды всем миром: Центром управления в кризисных ситуациях было организовано взаимодействие с пограничниками и морпасслужбой.

"Дмитрий Михайлик" помог людям на "Адмирале". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

От спасателей на место ЧП прибыла оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда, спасательный катер Специального морского отряда «Дмитрий Михайлик».

Крымские эмчеэсовцы сработали, как всегда четко.

- Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавшие катером «Дмитрий Михайлик» были доставлены на берег, - отметили в ведомстве.

Спасенным помощь врачей не понадобилась. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Спасенные отделались легким испугом, медицинская помощь им не понадобилась. Неисправное судно сразу отбуксировать в безопасное место не удалось - этим вопросом занялись другие структуры.

К сожалению, ЧП на воде иногда приводят к трагедии. Год тому назад под суд отдали хозяин катера, который затонул у берегов Судака - там погиб человек.

Расследование уголовного дела в отношении владельца маломерного судна «Камелот» вел Следственный комитет РФ по РК и городу Севастополю.

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