В Крыму будут судить капитан с затонувшего под Судаком катера

18 Нояб. 16:04 2019-11-18T18:02:13+03:00

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В Крыму передали в суд уголовное дела, которое завели на судовладельца из Судака, где в сентябре затонул катер и погиб человек.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца маломерного судна «Камелот», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РК и городу Севастополю.

Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации катера, повлекшего по неосторожности смерть человека. По ч.2 ст. 263 УК РФ ему грозит до пяти лет тюрьмы.Свою вину капитан признал полностью. Теперь свое слово должен сказать суд. Напоминаем, что 5 сентября катер «Камелот» вышел из поселка Новый Свет в Коктебель. На борту было 13 туристов, которых судоводитель не проинструктировал о мерах безопасности во время прогулки. На отдыхающих не было застегнутых спасательных жилетов. В двух километрах от поселка Прибрежное катер попал в шторм и затонул. Все находившееся на борту оказались в море, в 150 метров от берега.

12 пассажиров и капитан спасли сотрудники МЧС России, а одна 59-летняя туристка пропала в море. Ее тело нашли спустя сутки близи поселка Солнечная долина города Судак.

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ИСТОЧНИК KP.RU