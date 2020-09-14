В парламенте Крыма ответили на финансовые претензии Киева за потерю полуострова

По мнению эксперта, Киевские власти не учли убытки энергетической, водной и продовольственной блокады Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ущерб, который был нанесен Крыму от его пребывания в составе Украины, намного больше той суммы, которую официальный Киев требует от России за присоединение полуострова. Такое мнение КП-Крым выразил первый вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее Украина подсчитала убытки из-за потери полуострова. По мнению главы так называемой прокуратуры АРК Гюндуза Мамедова, они превысили сумму в 2,6 триллиона рублей.

- Мы занимаемся подсчетами ущерба, который был принесен Крыму за 24 года пребывания в составе Украины, суммы выходят на миллиарды и триллионы больше. Это абсолютно точный и подтвержденный факт, - говорит Фикс.

По мнению вице-спикера, даже водная, транспортная, энергетическая и продовольственная блокады обошлось Крыму в несколько раз больше заявленных 2,6 триллиона рублей.

- Также полуостров понес моральные потери, которые Крым получил в результате передачи его Украине. Все это случилось из-за преступных действий руководства Украины, - подытожил политик.

По его словам, заявленные цифры не соответствуют действительности, ведь совершенно непонятно, чем они обоснованы.

- У нас есть точные доказательства всех процессов, которые происходили на территории республики, поэтому те цифры, которые есть у нас, они основаны на реалиях и на фактах, которые дают нам право говорить о том, что потери Крыма от пребывания в составе Украина значительно существеннее и больше, - заключил вице-спикер.

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