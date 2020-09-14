Прокуратура озвучила нарушения в «Елочке», откуда забрали истощенного ребенка

«Елочка» - специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Фото: elochka-dom.ru

Скандал в симферопольском детдоме «Елочка», где в истощенном состоянии усыновили двухлетнего ребенка, получил продолжение. Генеральная прокуратура России провела проверку работы учреждения и нашла грубые нарушения.

Напомним, что «Елочка» - специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики.

- Проверка показала, что учреждение оказывало услуги детям, имеющим паллиативный статус, при отсутствии лицензии на оказание паллиативной медицинской помощи. В нарушение требований законодательства в целях раннего выявления заболеваний не было организовано проведение диспансеризации 45 воспитанников из 76, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Оказалось, что в доме ребенка нет специалистов по организации спецпитания детей через зонд. Такой метод питания «входит в число основных лечебных мероприятий». Проверяющие установили, что в «Елочке» нарушено санитарно-эпидемиологическое законодательство по содержанию помещений - нет системы оповещения при пожаре, также отсутствуют огнетушители.

Все нарушения должны быть устранены, министру труда и соцзащиты Крыма вынесено представление, оно находится на рассмотрении.

- Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Устранение нарушений взято на контроль, - уточнили в Генпрокуратуре.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Детские дома в Крыму, в том числе и «Елочку», проверяли московские специалисты, которые прибыли по приглашению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Позже эксперты сообщили, что 80 воспитанников симферопольского детдома не получали специализированного питания, поскольку для них не подобрали необходимую программу из-за нехватки специалистов.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов создал межведомственную рабочую группу во главе с министром труда и соцзащиты Крыма Еленой Романовской по проверке качества предоставления услуг в доме ребенка «Елочка». По итогам проверки министр заявила, что дети находятся в хорошем состоянии, они «ухоженные и накормленные».

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