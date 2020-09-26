Для кого-то дорого и грязно, а кому-то мы открыли Крым: Как эксперты оценивают курортный сезон 2020 в Крыму

Крым кому-то показался грязным,а кому-то - ярким Фото: Михаил ПАТЛИС

Высокий курортной сезон в Крыму еще в разгаре. На пляжах полно туристов, на набережных вечерние променады, в кафе и ресторанах свободный столик - редкость. А значит, вряд ли представителям отрасли удастся собраться вместе во Всемирный день туризма 27 сентября. Пословица «коси коса пока роса» в период эпидемических угроз как никогда актуальна.

Поэтому «Комсомолка» попросила представителей разных секторов индустрии гостеприимства дать свою оценку сезону-2020, поскольку именно он заложит вектор будущего развития крымского туризма, как существенной части российского внутреннего рынка.

Елена Пикулова, ООО «Экскурсионно-методический центр «Таврика»:

- У нас сезон еще продолжается, и если не будет никаких форс-мажоров, до конца года мы загружены работой от и до. Весь тот турпоток, который приезжал с марта по октябрь, мы получили с июля по сентябрь и продолжаем держать темп. Нагрузка очень большая, экскурсоводы устали, но санатории загружены до конца декабря, и мы продолжаем работать.

В этом году мы получили туристов, которые раньше ездили на дешевые курорты в Египет или Турцию, а приехали к нам. Из них половина точно остались недовольны Крымом, его сервисом и ценами.

- На какие маршруты был спрос этим летом, что интересовало туристов?

- 80% экскурсантов этим летом впервые оказались в Крыму, и именно они играли ведущую партию в этом сезоне. Особой популярностью у них пользовался Севастополь, причем не первая оборона и Крымская компания, а именно места, связанные с Великой Отечественной войной . Плюс классика Южного берега: дворцы, Ласточкино гнездо, канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри», винзавод «Массандра». В общем, популярностью пользовалось все то, о чем россияне где-то краем уха слышали. Пришлось убрать из расписания огромное количество маршрутов и программ на Западное и Восточное побережье, в Феодосию и Керчь. Множество направлений, связанных с историей народов Крыма, их культурой, винодельческие предприятия остались не востребованными и набирают популярность только сейчас, когда на полуостров поехал наш турист, который знает, куда едет. Турист массовый, который приехал позагорать на солнышке и искупаться в море, на интеллектуальное обогащение особо не настраивался.

- Насколько пользовались популярностью оздоровительные маршруты? Те же горные тропы, теренкуры, однодневные экскурсии в горах?

- Не могу сказать, что это было в тренде. Популярностью пользовались маршруты на внедорожниках, чтобы не подниматься в горы пешком. Люди разучились ходить ногами, хотят ездить к природным достопримечательностям на автомобилях. В их понимании сам приезд в Крым уже оздоровление, не требующее дополнительных усилий.

Елена Пикулова считает, что для масс-маркета Крым не подходит - он для ценителей

- Ограничительные меры из-за коронавируса отразились на посещении музеев?

- Когда пошел вал туристов, и было понятно, что снесут все проходные, стали пускать группы больше 6 человек. Тем не менее, очереди везде были огромные, пробки были огромные, пройти-проехать просто невозможно.

- На что еще жаловались туристы?

- Основное недовольство высказывали относительно грязи и мусора на улицах, высоких цен и низкого сервиса. Туристы привыкли к другому отношению и ценникам на зарубежных курортах, и в Крыму им явно этого не хватало. К экскурсионному обслуживанию претензий не было, но к отелям, пляжам, еде и всему остальному нареканий со стороны бюджетного туриста много.

- Наверняка, были и положительные отзывы. Были такое туристы, которые остались от Крыма в восхищении?

- Мы в этом году получили такого вип-клиента, которого раньше в глаза не видели. Это люди из списка миллиардеров и миллионеров России, они проживают в «Крымском бризе», «Мрии», снимают виллы. Они передают друг другу контакты понравившихся экскурсоводов, инструкторов, организаторов, и приезжают уже заряженные на отдых: ездить в горы, посещать винодельни, путешествовать по интересным местам, рыбачить в горном озере или ночевать в заповеднике и рассматривать звездное небо. Такая публика получила массу положительных впечатлений и, уезжая, говорит: «Спасибо вам. Вы открыли нам Крым. Мы обязательно приедем еще». Такая высокая оценка вдохновляет работать дальше и делать новые маршруты.

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