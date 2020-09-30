В Крыму сложилась аномальная ситуация с облаками

Як-42Д прибыл в Крым для помощи в решении проблем засухи. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя.

В Крыму, который последние месяцы страдает от сильной засухи, наблюдается аномальное развитие погодных условий. К такому выводу пришли сотрудники центра физики и облаков Центральной аэрологической обсерватории.

Специалисты, напомним, прибыли на полуостров для помощи в вызове искусственных осадков. На самолете Рисгидромета Як-42Д они воздействуют на облака при помощи специального реагента - йодистого серебра. Его применяют в минимальной дозировке, а сам реагент абсолютно безопасен как для экологии, так и для человека.

- Мы работаем с облаками, но они не все подходят, - говорит Баграт Данелян, начальник центра физики облаков. - Хочу сказать, что ситуация неординарная, явно аномальное развитие погодных условий. Подходящих облаков очень мало.

За облаками над Крымом синоптики начали наблюдать еще 10 сентября. Однако только теперь появилось некоторое количество подходящих облаков, воздействие на которые позволит республике получить долгожданные дожди.

- Из одного облака можно увеличить количество осадков в два раза, но таких облаков не так много - 30-40%, - отмечает Данелян.

Заметим, что воздушная лаборатория Росгидромета собирается провести в небе над Крымом около 25-30 часов. Но и этого недостаточно для кардинальных изменений с маловодьем на полуострове.

Напомним, что 2020-й год стал для Крыма самым засушливым за последние 150 лет. Обмелели многие водоемы, реки и водохранилища. Самая сложная ситуация с водой сложилась в Симферополе и пригороде, здесь введена почасовая подача воды.

Чтобы решить проблему власти провели торги на выполнение экспериментальных авиационных работ по искусственному увеличению осадков. Цена контракта - 25,5 миллиона рублей. Победителем тендера стала Центральная аэрологическая обсерватория.

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