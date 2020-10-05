Как сейчас выглядит водохранилище Симферополя: 10 шокирующих фото

Запасы в водохранилищах прилично оскудели Фото: Виталий ПАРУБОВ

Самый засушливый год за последние 150 лет не прошел бесследно. Засуха стала основной проблемой полуострова.

Хоть Балканский циклон, накрывший полуостров не так давно, дал больше 350 тысяч кубометров притока в Симферопольское водохранилище, ситуация с вододефицитом сильно не изменилась. Только за последний месяц Крымские водоемы обмелели на 7 миллионов кубометров, а по прогнозам синоптиков, следующих осадков ждать еще не скоро.

«Комсомолка» собрала 10 пугающих фото водохранилища крымской столицы во время засухи.

Следующие осадки можно ожидать не раньше декабря Фото: Виталий ПАРУБОВ

Там, где раньше была вода, сейчас спокойно гуляют люди и проезжают машины Фото: Виталий ПАРУБОВ

Там, где раньше была вода, сейчас спокойно гуляют люди и проезжают машины Фото: Виталий ПАРУБОВ

Благодаря Балканскому циклону жители верхних этажей многоэтажек получили воду Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферопольцы все чаще жалуются на слабый напор в кранах Фото: Виталий ПАРУБОВ

У берегов водоема компании рыбаков часто ловят рыбу Фото: Виталий ПАРУБОВ

Обмелевшее водохранилище полностью усеяно птицами Фото: Виталий ПАРУБОВ

Из всех крымских водохранилищ самый большой у Загорского, которое питает Южный берег Крыма Фото: Виталий ПАРУБОВ

Раньше здесь была вода, а сейчас пожухлая трава Фото: Виталий ПАРУБОВ

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