Новый медцентр им. Семашко под Симферополем не будет принимать больных коронавирусом

Глава Минздрава РК Александр Остапенко. Фото: Минздрав РК

Новый многопрофильный медицинский центр им. Семашко под Симферополем, который сегодня ввели в эксплуатацию, не будет принимать больных с коронавирусом и пневмонией. В него переедут 15 действующих отделений республиканской клинической больницы им. Семашко, республиканский сосудистый центр, а в перспективе, разместится центр трансплантологии.

- Больница введена в эксплуатацию. Должен пройти соответствующий процесс государственной регистрации, передачи Министерству здравоохранения республики. Затем министерство передает центр в оперативное управление ныне действующей республиканской клинической больнице им. Семашко, - пояснил глава Минздрава РК Александр Остапенко.

Юридически больница им. Семашко оформит диагностический центр как свое структурное подразделение и постепенно переведет в него 15 отделений, преимущественно хирургического профиля. Также в здание на 11-м километре Московского шоссе переедет региональный сосудистый центр, который оказывает экстренную помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, и региональный сосудистый центр для больных с острым коронарным синдромом.

- Сейчас в республиканской больнице им. Семашко все эти виды помощи оказываются, просто теперь эта помощь будет оказываться в рамках одного здания, - уточнил Остапенко.

Получив центр в управление, Минздрав оформит санитарно-эпидемиологическое заключение, лицензию на оборот наркотических средств и уведомление в Росздравнадзор о начале деятельности медорганизации. Только после этого в здание можно переводить действующую клинику.

- Противочумная станция выдала официальное заключение, что данный медицинский центр возможно использовать для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Мы этот вариант не отвергаем при ухудшении эпидемиологической обстановки, - продолжает Остапенко. - Если возникнет необходимость госпитализации пациентов в тяжелой и крайне тяжелой форме, то в течение суток откроется инфекционный стационар. Но с учетом активного внедрения амбулаторного лечения пациентов с легкой формой коронавируса, стационары высвобождаются и необходимости открывать инфекционный стационар нет.

В новое здание 15 отделений перебираются со своей штатной численностью и сотрудниками, поэтому дефицита кадров не будет. Другое дело - высококлассные специалисты, которые имеют опыт в оказании высокотехнологической помощи и готовы внедрять новые методики. Для этого Минздрав получил 19 новых квартир в Симферополе и есть кандидаты, готовые приехать к нам с материка.

На улице Киевской, где сейчас располагается больница им. Семашко, останется поликлиника и одно отделение реабилитации пациентов, перенесших инсульт. В планах Минздрава открыть там отделение пульмонологии и торакальной хирургии не специфического профиля.

Напомним, новый многопрофильный медицинский центр им. Семашко под Симферополем в 65 тысяч квадратных метров состоит из 12-этажного лечебного корпуса на 734 места и поликлиники, рассчитанной на прием 250 человек в смену, собственной лаборатории, где результат анализов будет готов через несколько часов. Все системы обеспечения полностью автономные, и на случай отключения электроэнергии здание автоматически переключится на дизельную станцию. Только на медицинское оборудование потрачено 3 миллиарда рублей.

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