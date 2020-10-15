Это сделала его мать: Раскрыты подробности убийства семилетнего мальчика в Симферополе

Тело ребенка нашли в машине. Фото: пресс-служба СКР; личный архив

Восемь месяцев длилось расследование страшного убийства на улице Сельвинского в Симферополе. Там, еще в феврале этого года, случайные прохожие увидели припаркованный автомобиль. Рядом лежала женщина. Люди вызвали «скорую», а приехавшие на место медики нашли в салоне машины изрезанного ножом 7-летнего мальчика. Лежавшая около автомобиля женщина была его матерью.

Подозрения сразу пали на нее. В бессознательном состоянии крымчанку доставили в 7-ю горбольницу Симферополя. По данным КП-Крым, женщина пыталась покончить с собой.

Как оказалось, в тот роковой день 41-летняя *Фериде забрала своего сына *Ахтема у родителей супруга. Мальчик жил с бабушкой, его родители были в разводе, а отец состоял во втором браке. Когда женщина не привезла мальчонку обратно, родня забеспокоилась. Но первыми его нашли прохожие, которые выгуливали собак.

На месте трагедии видны следы крови и валяются перчатки эксперта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

«Комсомолке» тогда удалось выяснить, что Фериде весь день пробыла с сыном, но вместо того, чтобы отвезти его бабушке, купила в магазине кухонный нож, раздобыла сильнодействующий транквилизатор «Феназепам» и свернула в темный переулок на своем «Volkswagen Polo».

Что было в салоне – загадка. Как показали камеры наружного наблюдения, спустя несколько часов женщина буквально выпала из припаркованной машины и стала кататься по земле в припадке. Позже следствие установит, что именно она нанесла сыну 39 ножевых ран.

- По версии следствия, в начале февраля 2020 года женщина, находясь в салоне автомобиля марки «Volkswagen Polo» по улице Сельвинского, нанесла своему 7-летнему сыну порядка 39 ударов находящимся у нее ножом. От полученных травм малолетний скончался на месте, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

Первое время женщина находилась в коме. Она приняла около 60 таблеток сильнодействующего препарата. Насколько быстро ее удалось вывести из этого состояния – неизвестно. Но следователи пришли к выводу, что женщина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало ее способности осознавать свои действия.

Исходя из результатов психиатрической экспертизы, Прокуратура направила уголовное дело против Фериде в суд. Обвинение просит от Фемиды заключить женщину на принудительное лечение.

- Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Верховный Суд Республики Крым для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, - заключили в Прокуратуре РК.

*Имена изменены

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