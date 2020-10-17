«Ограбили кофейню»: забавное фото Поклонской с дочерью удивило подписчиков

Мама и дочь. Фото: Наталья Поклонская/VK

Депутат Государственной думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская постоянно балует своих подписчиков в соцсети эффектными снимками. Благо, что крымчанка может гордиться своей внешностью и выглядит намного моложе своих 40 лет. И вот ее страничку в соцсетях украсило новое семейное фото.

- Наталья Поклонская и ее дочь Анастасия ограбили кофейню, - такой пост сопровождает этот снимок.

Лица у блондинок-красоток наполовину скрыты: 15-летняя Настя форсит в обычной медицинской маске, а ее мама укутала нижнюю часть лица каким-то клетчатым платком.

За считанные часы пост набрал сотни лайков и комментариев.

Пользователи дарили Наталье Поклонской комплименты: «Какие красивые блондинки-бандитки!»; «Мама и дочь – умницы и красавицы»; «Были бы все политики такими красивыми и умными».

Другие же брюзжали: «Почему маска не по ГОСТу?»; «Нашли повод для веселья!»

Третьи же развели под постом настоящий словесный батл на острые политические темы, иногда используя ненормативную лексику.

Четвертые же затеяли спор, пытаясь разгадать, кто же вторая девушка на фото: «Наталья слева?»; «Справа Поклонская Н.В. Но на первый взгляд кажется, что это одно лицо. Просто присмотреться немного надо. Слева тоже симпатичная женщина».

Анастасия действительно унаследовала мамину красоту, но точной копией подростка нельзя назвать.

Фото сделано в 2019 году. Фотограф: Александр Богомазов

Год тому назад политик выложила в соцсети целую фотосессию со своим единственным ребенком, которую назвала «Уже взрослая дочка!».

2018-ый год. Фото: Елена Масленникова/Архив "КП"

Попала в фотообъектив Анастасия и на экскурсии в Ливадийском дворце, которую проводила ее мама – поклонница Николая II и всей царской семьи.

Но Поклонская нечасто балует фанатов семейными фото. Свои посты, которые чаще всего посвящены злободневным проблемам, она обычно иллюстрирует лишь своими снимками.

Наталья Владимировна защищает экологию Крыма. Фото: Наталья Поклонская/VK

Политик пытается защитить экологию Крымского полуострова, например, недавно она озвучила тему загрязнения побережья Черноморского района.

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