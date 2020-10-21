У нас самообслуживание: Крымчане без врача диагностируют у себя пневмонию и назначают лечение

Каждый сам себе инфекционист и пульмонолог Фото: Артем КИЛЬКИН

На фоне ежедневных антирекордов по заболеваемости коронавирусом жители Крыма стали запасаться медикаментами и проверять состояние легких с помощью компьютерной томограммы. В результате цены на антивирусные препараты и антибиотики скоро поползут вверх, как и вырастет количество жалоб на отказ в госпитализации - как выяснилось, поражение легких на КТ еще не повод лечь в больницу.

Темпы распространения коноравирусной инфекции по Крыму несколько снизились. Но это если сравнивать данные по неделям: на прошлой 1160 случаев и 947 на позапрошлой. Еси брать в учет статистику весенних и даже летних месяцев, то показатели осени в 2-3 раза выше.

Антирекорд за 20 октября в 203 новых больных вообще в десятки раз выше первой волны. Да, тогда сработала изоляция граждан и дезинфекция мест массового посещения, в том числе подъездов в жилых домах и остановок транспорта. Теперь этого нет, все меры профилактики легли на плечи граждан.

- В целом по республике около 60% граждан соблюдают масочный режим в транспорте и торговых центрах, - отметила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская. - Но маска на подбородке - плохая услуга и себе, и тем, кто вас окружает в общественном транспорте, где закрытое пространство и большое количество людей.

Сейчас вовсю идет прививочная кампания от гриппа, хотя ни одного штамма на полуострове пока не выявили. В первую очередь иммунопрофилактике подлежат страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они составляют 85% от всех летальных случаев в результате перенесенного коронавируса. Только за последние три недели от инфекции умерли 53 человека. В панике люди начали скупать препараты, которые обычно назначают врачи при вирусе, и сами идут на компьютерную томограмму, забывая, что это исследование сопряжено с высоким облучением, которое в 41 раз выше стандартного рентгена.

- Некоторые пациенты после курса лечения проходят КТ и находят поражение легких, некоторые в дебюте заболевания идут в клиники на КТ и там 10-20% поражения, но все вирусные инфекции и в предыдущие годы тоже поражали легкие, - уверяет министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Не снижаемая температура тела выше 38 градусов в течение двух суток, частота дыхательных движений свыше 26-ти, уровень насыщенности крови кислородом - по этим всем данным мы определяемся, а не по поражению легочной ткани на КТ.

Из 3003 человек, которые проходят лечение от коронавируса, только 1117 лежат в стационарах. Остальные 1886 находятся дома. В больницу попадает меньше половины от заболевших, остальные жалуются в Минздрав, или находят коррупционные пути для госпитализации.

Отведенных 1769 коек на всех не хватает, как бы в министерстве не старались сводить дебет с кредитом заболевших и выздоровевших. Косвенным подтверждением тому станет перевод нескольких отделений Ленинской центральной районной больницы под прием ковидных больных и выделение 50 мест под них в республиканской больнице им. Семашко. В итоге под COVID-19 в республике уже попали 12 медицинских учреждений, из них 5 - в Симферополе.

Ситуация в столице остается самой критической, но по темпам распространения ее уже догнал Бахчисарай и перегнал Кировский район. В зону поражения попали Красноперекопский и Красногвардейский районы. Причем в последнем дали маху сами медработники, растащив инфекцию по домам после призывной кампании.

К слову, некоторые врачи охотно дают рекомендации по лечению коронавируса и пневмонии заочно. В итоге из аптек исчезают антибиотики широкого спектра действия, антивирусные препараты и коагулянты, а также блокаторы цитокинового шторма. Самый скромный набор обходится в 20 тысяч рублей, еще 2-5 тысяч стоит КТ в платной клинике.

Минздрав решил не отставать и готовит листовки о профилактике новой коронавирусной инфекции с пошаговой инструкцией, что делать при наличии симптомов болезни, при положительном анализе на COVID-19, кому положена госпитализация, а кому просто наблюдение на дому. Осталось только внести отдельный пункт - как вызвать врача на дом, если телефон регистратуры занят всегда, и что делать, если ждать терапевта приходится несколько дней.

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