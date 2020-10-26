«Защита от штрафа»: Вирусолог объяснил, зачем жителям Крыма нужно носить маски

Теперь защитные маски продаются на каждом шагу и по разным ценам Фото: Виталий ПАРУБОВ

Судя по спросу на медицинские маски, которые вновь обрели свою популярность на фоне растущей заболеваемости коронавирусом, многие крымчане решили, что это едва ли не самое эффективное средство от ковида. Но споры вокруг целесообразности ношения масок не утихают.

- Вот такие маски в аптеках Крыма. Единственное, от чего защищает маска - от штрафа!, - сообщают жители республики в одном из популярных пабликов, сопровождая пост фотографиями.

На маске написано, что она сможет защитить только от пыли. Фото: "Злой крымчанин"

На снимке упаковки видна четкая надпись: маска предназначена только для защиты от пыли и медицинской она не является.

Сейчас одноразовые защитные маски можно найти не только в аптеках Фото: Александра Тимощенко

Однако, как объясняет, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Эскендер Каримов, любые одноразовые маски способны защитить от многих вирусов, поэтому ими не стоит пренебрегать.

На масках, которые продаются в аптеках, заявлено, что они могут защитить от проникновения вирусов Фото: Александра Тимощенко

- Одноразовые маски просто не рассчитаны на целый день. Если их носить по два-три часа, то они будут хорошо защищать от проникновения микробов в организм, - отмечает вирусолог. - Мы ведь защищаемся не только от коронавируса, но и от других болезней, которыми человек может ослабить свой иммунитет.

Эксперт уверяет, что эффективную защиту от коронавирусной инфекции обеспечит не трехслойная стандартная маска, а восьмислойная.

- А лучше всего защитят от вирусов респираторы, но в основном им пользуются врачи. В повседневной жизни их носить неудобно. Сейчас такое время, что носить нужно любые маски и во всех людных местах, - заключает Каримов.

КСТАТИ

Несмотря на то, что с каждым днем заболевших на полуострове становится все больше, 22 октября в Крыму сняли запрет на посещение кафе и или ресторанов без защитных масок. Если раньше в объекты общественного питания не пускали без маски, теперь, благодаря обновленному указу главы республики, средства индивидуальной защиты можно не использовать.

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