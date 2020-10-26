Мифический препарат: Как мы искали в Крыму лекарство от коронавируса

Во многих крымских аптеках фармацевты предлагают аналоги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже почти месяц вся страна гудит о чудодейственном препарате против коронавируса, который был создан специально для амбулаторного лечения COVID-19. В Крым «Коронавир» поступил уже в начале октября, но жители полуострова не могут найти его в аптеках, да и стоит лекарство 12 тысяч рублей.

«Комсомолка» решила проверить, есть ли лекарства от коронавируса в Крыму и где их можно купить.

ВСЕ РАСКУПИЛИ…

В аптеке передо мной несколько человек покупают маски и противовирусные препараты - стандартный набор. Когда очередь доходит до меня, то произносить вслух название лекарства от ковида становится неловко - вдруг чего подумают...

- Сегодня утром «Коронавир» еще был, но, к сожалению, уже раскупили, - разводят руками фармацевты. - Можете прийти завтра, вдруг будет.

В следующих двух аптеках препарата от коронавируса тоже не оказалось, но продавцы предложили взять «Арбидол» и «Тамифлю».

- Они вроде тоже противовирусные. И подешевле, - отвечают фармацевты. - Можете взять пока их, если уж очень нужно.

В других аптеках Симферополя пришлось наткнуться на отказ. Только несколько фармацевтов предложили сделать предзаказ и оставить им свой номер телефона. Но когда именно лекарство появится на прилавках - никто не знает.

В последней аптеке на мой вопрос о «Коронавире» фармацевт только пожала плечами:

- Нет у нас его. И не было никогда. Сейчас даже парацетамола нет, поэтому какой там «Коронавир». Это вообще какой-то мифический препарат!

КАКИЕ АНАЛОГИ

Сотрудники некоторых аптек часто предлагают аналоги, которыми можно вылечиться при бессимптомном течении болезни. Но даже их сейчас придется долго искать.

- В качестве замены можно использовать Ингавирин, Эргоферон, Аперфлю и Арбидол, - рассказывает КП-Крым фармацевт симферопольской аптеки. - Хоть они и просто противовирусные, но проверенные, поэтому можно использовать.

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