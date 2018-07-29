Салют на День ВМФ 2018 в Севастополе: прямая онлайн-трансляция
В Севастополе 29 июля отмечают День военно-морского флота. Это один из самых любимых праздников как для жителей, так и для гостей города-героя.
Днем для зрителей устроили грандиозный военно-спортивный праздник с высадкой десанта, стрельбой из 200-летней пушки и полетами морской авиации. А вечером в 19:00 на площади Нахимова начался концерт.
Завершится праздник в 22:00 салютом. Смотреть его на южной стороне города лучше всего в Арт-бухте, на мысе Хрустальный у памятника Солтаду и Матросу, а также у памятника затопленным кораблям - символа города, известного каждому туристу.
Отлично видно салют и с северной стороны города-героя. Каждый год жители тамошних многоэтажек недешево сдают свои балконы отдыхающим в качестве зрительских мест класса люкс.
Концерт и салют на День ВМФ 2018 в Севастополе.
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