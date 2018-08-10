Футбольные баталии: В Крыму прошел предпоследний тур чемпионата «ВАД -Таврида Летняя Лига КП» для любительских команд

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-10T19:31:58+03:00

У соперников лидера также есть сверхмотивация – не позволить «Fidele» раньше времени стать чемпионом. Фото: Наталья Гоцанюк

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Турнир «ВАД-Таврида Летняя Лига» среди любительских команд, который организовала «Комсомольская правда-Крым», на финишной прямой – 9 августа состоялся пятый, предпоследний тур.

Чемпионат стартовал 2 июля, второй тур состоялся 19 числа, третий игровой день прошел 27 июля, а четвертый 2 августа.

Интрига турнира достигла своего апогея: непобедимый «Fidele» крейсерским ходом идет к чемпионству – в предпоследнем туре он теоретически может досрочно выиграть турнир. Зная настрой мастеров «Fidele», они постараются не упустить этот шанс. Но и у соперников лидера также есть сверхмотивация – не позволить «Fidele» раньше времени забронировать первое место. Правда, для этого у «досавщиков» нужно отобрать очки, что пока еще никому не удавалось. Но когда если не сейчас!

У других команд также свои задачи. Не будем забывать, что все еще продолжается отчаянная борьба за призовые места. «Середняки» чемпионата стремятся забраться как можно выше в турнирной таблице, а аутсайдеры, без сомнения, жаждут набрать свои первые очки.

Пятый тур расставит многое на свои места в турнире «ВАД-Таврида Летняя Лига», у которого есть все шансы стать главным спортивным событием лета в Крыму.

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Итак, без долгих вступлений – преступим!

«Мрия» - «ВАД»

«Мрия», пропускавшая прошлый тур, вышла на матч в статусе безоговорочного фаворита. С первых минут прижав соперника к воротам, отельеры раз за разом выходили на ударные позиции. Стараясь разыграть мяч до верного, долгое время не могли поразить ворота оппонентов. Все же в концовке тайма количество перешло в качество: открыл счет Артем Проценко, а под занавес тайма отличный удар с дальней дистанции удался Роману Грицине - 2:0 к перерыву. Во втором тайме характер матча не претерпел изменений. «Мрия» могла забить столько, сколько хотела, «автодорожники» выглядели статистами на фоне «отельеров». Во втором тайме по мячу записали на свой счет Амирхан Шаваев и Мурат Темукуев, ну а точку в матче поставил Артем Проценко, сделавший дубль.

Итог - 5:0 в пользу «Мрии».

«Мирия» - «Ватек +»

Следующий матч «Мрия» по традиции проводила сразу за первым, но в этот раз соперником команды был «Ватек +», не потерявший шансы на попадание в тройку. Первый мяч, забитый капитаном «Мрии» Муратом Темукуевым, стал самым быстрым голом турнира: уже на 10 секунде матча слаломный проход Мурата увенчался зрячим ударом в противоход голкиперу. Уже в следующей атаке Темукуев делает дубль, удваивая преимущество своей команды. Такое развитие событий не могло устроить амбициозных «ватековцев», да и «отельеры», видимо, посчитавшие, что победа уже в кармане, стали играть в полноги. Расплата последовала незамедлительно: сначала Сергей Вечерко обокрал «отельера» Грицину и в противоход вратарю «Мрии» катнул мяч в дальний угол, а затем Сергей Калитюк сравнивает счет - 2:2 и команды уходят на перерыв. После перерыва «Ватек+» еще добавил оборотов - забивает Юрий Ткаченко, и уже 3:2 .Далее Александр Деревенский упускает 100%-ый момент, не забивая с 3 метров в пустые ворота, но все же «Мрия» в концовке сравнивает счет. Итог - 3:3 боевая ничья в этом увлекательном матче.

«ВАД» - «ОВК-Терм»

Третий матч тура, в котором встречались «ВАД» и «ОВК-Терм», обещал быть напряженным и малорезультативным, ведь встречались команды из нижней части турнирной таблицы. «Автодорожники» открыли счет в дебюте - стремительную контратаку завершил Денис Романов ударом в одно касание. В дальнейшем ВАДовцы сосредоточились на охране собственных ворот, стремясь удержать минимальное преимущество. «Сантехники» прочно обосновались на половине поля ВАДа, но защита «автодорожников» играла надежно, особой остроты у ворот нападающим «ОВК» создавать не удавалось. Кульминацией матча стала последняя минута: сантехники усилили давление и в сутолоке у ворот защитник ВАДа сыграл рукой. Рефери Геннадий Сапожников был неумолим - пенальти. К точке подошел Виктор Ткаченко, не оставивший шансов голкиперу «ВАДа».

В итоге 1:1, есть первые очки «ОВК-Терм» на турнире.

«КЖД» – «Ватек+»

Следующий матч мог стать определяющим в борьбе за бронзу. Набравшему ход составу «КЖД» противостояли парни, делающие нашу жизнь безопасной – «Ватек+». Коллектив Александра Деревенского после серии ничьих был настроен решительно, ведь только победа оставляла шансы «ватековцам» на вожделенную бронзу. И уже на первых минутах матча «Ватек+ «выходит вперед - вратарь «КЖД», не сумевший зафиксировать мяч после несложного удара, и Дмитрий Вичирко добил пятнистого в сетку. Под занавес тайма Александр Деревенский и Кирилл Дуван довели счет до 3:0 в пользу «Ватека». В начале второго тайма «железнодорожники» предприняли попытку переломить ход матча, устроив осаду ворот «ватековцев», но мяч упорно не шел в ворота. Оголив тылы, в концовке «КЖД» пропустил еще раз.

Итог 4:0. С таким неожиданно крупным счетом «Ватек+» пускает под откос состав «КЖД» и включается в борьбу за призовую тройку.

«Трезвый Крым» - «ОВК-Терм»

Затем начался матч «Трезвый Крым» и «ОВК-Терм». Специалисты отдавали предпочтение команде сторонников здорового образа жизни, но и «сантехники», воодушевленные первыми набранными очками в стартовом матче дня, вышли на игру максимально мобилизованными. «Сантехники» играли с большим старанием, демонстрируя предельную самоотдачу, и это принесло свои плоды - в концовке первого тайма «ОВК» выходит вперед. Во втором тайме «ОВК» сбавил обороты, «Трезвый Крым» традиционно прибавляет по ходу матча, эта игра не стала исключением. Как всегда команду за собой повел Сергей Веремьев, настоящий лидер «трезвых ребят». Дубль Веремьева и очередной камбэк «Трезвого Крыма».

2:1 в пользу «Трезвого Крыма». Браво!

«СК Лига-Палагрис» - «КЖД»

Далее в игру вступал «СК Лига Палагрис», соперником которого стал «КЖД». Ситуация для «легионеров» осложнялась травмой ведущего форварда Дживана Геворгяна, потянувшего спину. Игра началась в неторопливом темпе, первым традиционно проснулся Антон Герцен, открывший счет в матче после индивидуального прохода. Не лучшим образом в том игровом эпизоде сыграл габаритный форвард «железнодорожников» Игорь Салусенко. Игорь смог реабилитироваться за досадный промах, буквально через пару минут переправив мяч головой в сетку ворот «Палагриса». Легионеры ответили выходом на поле Геворгяна, который, невзирая на боль в спине, смог продавить защитников «КЖД» и в фирменном стиле поразил ворота «железнодорожников». Гол в раздевалку - итог 2:1 к перерыву. В начале второго тайма» КЖД» прибавил в движении и начал переигрывать «Палагрис» за счет комбинационной игры. Дублем отметился Евгений Аленин. В концовке «Палагрис» все же сравнял счет и даже мог вырвать победу ,но Геворгян не запорол стопроцентный момент.

Итог - 3:3 Боевая ничья.

«Трезвый Крым» - «Центробанк»

Далее «трезвые ребята» принимали «ЦентроБанк». Игра началась в хорошем темпе, преимуществом завладели сторонники трезвого образа жизни, открывшие счет на 4 минуте. «ЦБ» побежал отыгрываться и тут произошел любопытный эпизод: защита «Трезвого Крыма» проспала форварда банкиров Артема Маргоряна, вышедшего на рандеву с голкипером «ТК «Артемом Новиковым. Артем был вынужден фолить и буквально срубил нападающего. Решение главного арбитра Геннадия Сапожникова было сурово, но справедливо - пенальти и удаление Новикова. В рамку встал полевой игрок трезвых ребят Олег Крупин и отразил удар! Воодушевленные сторонники трезвого образа жизни помчались вперед и в меньшинстве провели результативную атаку - гол на свой счет записал Руслан Косец - 2:0. Перерыв. В начале второго тайма свое слово сказал Дмитрий Яцков - сольный проход ударного форварда «Трезвого Крыма» увенчался мощным ударом в угол ворот «ЦБ».- 3:0. «Банкиры» перехватывают инициативу и усилиями Артема Маргоряна и Руслана Казанцева сокращают разрыв до минимума - но тут же интригу матча убил Руслан Косец - 4:2 Хет-трик таранного форварда трезвенникови и заслуженная победа коллектива Юрия Платицына.

«ТРК- Крым» - «Центробанк»

Ну и последними в игру вступили «акулы эфира», оппонировали которым все те же игроки «ЦентроБанка». Игра получилась напряженной и не радовала зрителей обилием голевых моментов. В середине первого тайма счет хлестким ударом открыл Азат Мамедов - лидер атак «ЦБ». Голкипер «ТРК» Виталий Попач не выручил свою команду. «ТРК» отыгрался в середине второго тайма. Итог 1:1.

Хоть «Fidele» и не играл в этом туре, но по результатам матчей соперников "доставщики" обеспечили себе недосягаемый отрыв от преследователей и досрочно завоевали чемпионство в турнире – поздравляем команду с заслуженным первым местом!

СПАВКА «КП»

Когда играют?

Турнир стартовал 12 июля и продлится чуть более месяца - по 16 августа. Каждый четверг все команды проведут по два матча.

Кто играет?

В чемпионате принимают участие 10 команд, представляющие успешные крымские компании и общественные организации:АО «ВАД», «Fidele», «Мрия», «Овк Терм», «За трезвый Крым», «ТРК Крым», «КЖД», ЮГУ «Центробанк», СК-Лига «Палагрис» и «Ватек+». Команды, состоящие из сотрудников предприятия, играют 7 на 7.

Где играют?

Матчи проходят на стадионе симферопольской гимназии им. Покровского - ул. Героев Сталинграда, 39. Кстати, вход для болельщиков абсолютно бесплатный!

Мячи для турнира предоставила компания «Рекорд плюс» (www.rekord-plus.ru, ул.

Кечкеметская, 120) и магазин «Спорт-товары» (ул. Севастопольская, 20/1)

Турнирная таблица после 5 тура

КСТАТИ

Титульный партнер турнира АО «ВАД» - генеральный подрядчик трассы «Таврида» и автоподхода к Крымскому мосту. Дорожники активно работают на всех семи этапах строительства «Тавриды», работы ведутся в круглосуточном режиме. На объекте работает около 1000 единиц техники и более 3000 человек.

Трасса «Таврида» - это семь этапов строительства, шесть из которых расположены на территории Республики Крым, а седьмой относится к Севастополю. Работы идут одновременно на всех семи этапах, пуск движения по трассе будет выполнен в две очереди. Движение по двум полосам «Тавриды» от Керчи до Симферополя (1-4 этапы – 190 км) запустят в декабре этого года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Результаты работ по строительству трассы, которые ведет компания «ВАД», хорошо видны как крымчанам, так и гостям полуострова. На днях дорожники завершили укладку асфальтобетона на транспортной развязке пятого этапа – обхода Симферополя. Движение транспорта по развязке будет открыто в конце этого года в рамках первой очереди строительства «Тавриды».

Сегодня готовность первой очереди «Тавриды» превышает 65%. На участке от Керчи до Симферополя компания «ВАД» уложила более 100 из 190 км асфальтобетона в двухполосном исполнении. Все работы ведутся в строгом соответствии с графиком.

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