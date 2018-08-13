Газманов: Лайме Вайкуле все дала Россия!

СЕГОДНЯ 17:21 2018-08-13T17:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный артист Олег Газманов приехал в Крым с юбилейным туром «50 лет на сцене». Он выступит в Феодосии, Евпатории и Ялте.

В Симферополе на встрече с журналистами ему задали вопрос: - Появился ли между вашими коллегами по эстраде какой-то раскол после того, как Крым вернулся в Россию? Как вы относитесь к словам Лаймы Вайкуле, что она ни за какой гонорар не поедет на полуостров?

Певец дал обстоятельный ответ.

- Я бы не хотел обсуждать эту тему, но с другой стороны от политики никуда не денешься – она везде. Обсуждать слова Вайкуле не собираюсь – я, по крайней мере невъездной – ни в Латвию, ни в Литву, ни на Украину, - рассказал артист. - Несмотря, что я еще в 2005 году написал песню «Я сделан в СССР», только недавно до прибалтов дошло, что эта песня представляет угрозу их национальной безопасности.

В глазах актера появились озорные чертики и он предположил, что возможно в Латвию его не пускают из-за песни «А я девушек люблю».

Но тут же вмиг стал серьезным и объяснил, что его на Украине, в Латвии и Литве много людей хотят видеть, но концертам мешают политические игры.

- Что же касается моих коллег, музыкантов, то, по крайней мере это было некрасиво. На Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрывается тем, что слабая женщина. И к тому же сейчас она пытается там организовать фестиваль взамен «Новой волны». Ну и Бог ей судья! Ей, по крайней мере, Россия все дала. Она, как любой образованный человек, читая историю, понимает, что такое Крым и Севастополь - сколько там пролито русской крови. И ничего наверное не было, если бы так отвратительно не поступали бы с Крымом. Возвратиться в Россию – это волеизъявление всего народа. И обсуждать это даже не хочется.

Олег Газманов, заявил также: - Ну с Лаймой понятно, она гражданка Латвии. Что же касается наших музыканты и всех других кто ругает страну, ну возьмите, что-нибудь сделайте хорошее. Не нужно только сидеть на диване и обсуждать, трепать нервы всем и ничего не делать. Посади дерево! Спаси ребенка! Плохие дороги?! Возьми да сделай!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Всем крымских ясных дней": Олег Газманов теперь встречает пассажиров аэропорта "Симферополь"

Обращения певца транслируют по громкой связи (подробнее)

Газманов: Крым потрясает темпами развития

Известный певец приехал на полуостров с гастрольным туром (подробнее)