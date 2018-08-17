Футбольные баталии: В Крыму финишировал чемпионат «ВАД -Таврида Летняя Лига КП» для любительских команд

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-17T18:49:47+03:00

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В Симферополе 16 августа завершился нашумевший футбольный турнир «ВАД-Таврида Летняя Лига» среди любительских команд, который организовала «Комсомольская правда-Крым» - в четверг был сыгран заключительный, 6 тур.

Чемпионат стартовал 2 июля, второй тур состоялся 19 числа, третий игровой день прошел 27 июля, а четвертый 2 августа, пятый 9 августа.

Созданный под впечатлением прошедшего Чемпионата мира по футболу, этот любительский турнир по праву претендует на звание главного футбольного события конца лета в Крыму.

«Летняя лига» привлекла внимание многочисленных болельщиков, специалистов, бизнесменов и оправдал самую главную и благородную цель – популяризировать спорт и здоровый образ жизни в Крыму.

Целых полтора месяца 10 команд, представляющих успешные крымские компании и общественные организации, бились на футбольном поле, показывая характер, самоотдачу и желание порадовать пришедших на игру родственников, друзей и просто неравнодушных к спорту крымчан.

Порой команды показывали качество футбола, достойное профессионального уровня.

Безоговорочным победителем турнира стала команда «Fidele», состоящая из сотрудников популярной в Крыму службы доставки еды. Коллектив был наголову выше соперников и выиграл все свои девять игр.

«Fidele» заслуженно завоевал именной кубок от титульного спонсора турнира – строительной компании «ВАД».

"Мрия" - серебряный призер чемпионатаФото: Наталья Гоцанюк

Второе место заняла команда «Мрия», представляющая прославленный пятизвездочный отель на берегу Ялты. Третье место в последнем туре вырвала команда «Ватек+», сотрудники которой занимаются системами безопасности. Призеры турнира получили призы от спонсоров.

"Ватек+" - бронзовый призер турнираФото: Наталья Гоцанюк

Ресторанный Двор Чирахов по улице Одесская 2\21 подарил чемпиону и призерам приглашение в свое заведение.

В Ресторанном Дворе Чирахов на одной территории сосредоточены 4 концептуально разные заведения, которые создают настоящую гармонию души и еды. Уютный интерьер исторического Ресторанного Двора и аппетитные блюда никогда не оставят равнодушными. И главное - все это по весьма доступным ценам!

Театр морских животных «Акватория», расположенный в Ялте на Бахчисарайском шоссе,17, тоже вручил билеты на свое представление футболистам-призерам и их семьям.

«Акватория» – это огромный развлекательный комплекс, объединивший на своей территории уникальные объекты, аналогов которым нет в Крыму и даже Юге России. Здесь зрителей ждут незабываемые встречи с обитателями морей и океанов.

Спортивный магазин 2K Sport (Симферополь, ул. Пушкина, 44) подарил чемпиону и серебряному призеру турнира комплекты спортивной одежды.

Компания 2K Sport – крупнейший российский производитель футбольной и спортивной экипировки. Он создает качественную и недорогую футбольную форму, экипировку, бутсы, мячи и инвентарь, спортивные экипировки для баскетбола, волейбола и других видов спорта. Широкий модельный ряд и возможность производства формы под заказ позволяет удовлетворить любые запросы покупателей.

А симферопольский провайдер «Луголан» (ул. Луговая 77,18 ) предоставил командам, занявшим 4,5 и 6 место, целых три месяца бесплатного интернета – плюс безвозмездное подключение!

"СК Палагрис" занял 4 место в "Лиге"Фото: Наталья Гоцанюк

Также «Комсомолка» отдельно благодарит директора симферопольской гимназии им. Покровского Наталью Трешеву, которая предоставила возможность играть на замечательном поле школы – без благосклонности Натальи Владимировны этот турнир бы не состояться.

«Комсомолка» еще не раз порадует крымчан зрелищными и полезными акциями. Следите за нашим изданием!

Итоги 6 тура чемпионата.

«СК Лига-Палагрис» - «Ватек+»

Первый матч тура был важен для определения бронзового призера турнира - встречались претенденты «СК Лига-Палагрис» и «Ватек+». «Ватек» вышел на матч с горящими глазами и с первых минут обрушил град атак на ворота соперника, прессингуя на всех участках поля. В результате усилиями Кирилла Дувана и Дмитрия Вичирко уже к перерыву «ватековцы» повели 3:0. Ударная связка форвардов «Палагриса» Геворгян-Марущак растворилась на поле. Геворгян проснулся лишь в концовке, размочив счет

Итог 3:1 .»Ватек» - фаворит в гонке за бронзу, ведь теперь «КЖД» нужно было обыгрывать «Мрию», только в этом случае «железнодорожники» становились бы третьими.

«ОВК-Терм» - «ТРК Крым»

Второй матч «ОВК-Терм»-«ТРК Крым» проходил при преимуществе «ОВК», игроки которой были настроены любой ценой пополнить очковый багаж на финише турнира. И хоть «ТРК Крым» традиционно демонстрировал фирменную самоотдачу, «сантехники» оказались сильнее. На дубль Дениса Петрякова и еще один результативный удар Вадима Тесненко «акулы эфира» ответили лишь голом престижа в исполнении Эдуарда Кима.

Итог 3:1 в пользу «ОВК-Терм»

«Трезвый Крым» - «ВАД»

В следующем матче «Трезвый Крым» уверенно разобрался с командой «ВАД», забив в каждом тайме по голу. Сторонники трезвого образа жизни уверенно довели матч до победы. Таким образом, беспроигрышная серия «Трезвых ребят» составила уже 6 матчей, и коллектив Юрия Платицына финиширует в пятерке.

«ТРК Крым» - «СК Лига-Палагрис»

Затем в очном противостоянии сошлись команды «ТРК Крым» и «СК Лига-Палагрис». В начале матча «акулы эфира» на равных противостояли более мастеровитым «легионерам», вели 2:1 и даже имели отличный момент, чтобы закрепить преимущество. Но позже пропустили и посыпались – в их воротах побывало еще 4 мяча.

Итог 6:2 победа «Палагриса», уверенно финишировавшего на четвертом месте.

«ОВК-Терм» - «ЦентроБанк»

Четвертый матч тура между «ОВК-Терм» и «ЦентроБанком» прошел без большого количества голевых моментов, соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга. Итог - 0:0. Сантехники набирают в последнем туре 4 очка и взлетают на 7 место из подвала турнирной таблицы.

«КЖД» - «Мрия»

В следующем матче решалась судьба бронзовых наград. «КЖД» для получения вожделенной бронзы требовалось победить немотивированную «Мрию», досрочно обеспечившую себе второе место. К чести «отельеров» команда проявила спортивный характер и буквально разобрала состав «КЖД» на запчасти. На покер капитана «Мрии» Мурата Темукуева иеще три гола от остальных «отельеров» «железнодорожники» ответили двумя мячами.

Итог - 7:2. И «КЖД» скатывается на шестое место.

«Fidele» - «ВАД»

Последний матч турнира стал бенефисом мастеров по своевременной доставки качественной пиццы – досрочных победителей турнира «Fidele». В этот раз в ворота автодорожников «ВАД» было доставлено сразу 8 мячей, на которые в «ВАД» ответили двумя точными выстрелами. «Fidele» поймал кураж, а когда у этой команды идет игра, остановить «доставщиков» - задача как говорится архисложная. «Fidele» радовала публику ажурными комбинациями, игрой в одно касание, красивыми и точными ударами - в общем тем, за что мы и любим футбол.

8:2 - Браво «Fidele»!

Итоговая турнирная таблица чемпионатаФото: "КП" Архив

КСТАТИ

Титульный партнер турнира АО «ВАД» - генеральный подрядчик трассы «Таврида» и автоподхода к Крымскому мосту. Дорожники активно работают на всех семи этапах строительства «Тавриды», работы ведутся в круглосуточном режиме. На объекте работает около 1000 единиц техники и более 3000 человек.

Трасса «Таврида» - это семь этапов строительства, шесть из которых расположены на территории Республики Крым, а седьмой относится к Севастополю. Работы идут одновременно на всех семи этапах, пуск движения по трассе будет выполнен в две очереди. Движение по двум полосам «Тавриды» от Керчидо Симферополя (1-4 этапы – 190 км) запустят в декабре этого года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Результаты работ по строительству трассы, которые ведет компания «ВАД», хорошо видны как крымчанам, так и гостям полуострова. На днях дорожники завершили укладку асфальтобетона на транспортной развязке пятого этапа – обхода Симферополя. Движение транспорта по развязке будет открыто в конце этого года в рамках первой очереди строительства «Тавриды».

Сегодня готовность первой очереди «Тавриды» превышает 65%. На участке от Керчи до Симферополя компания «ВАД» уложила более 100 из 190 км асфальтобетона в двухполосном исполнении. Все работы ведутся в строгом соответствии с графиком.