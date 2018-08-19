Самые популярные города России на Новый год: В лидерах Ялта, Феодосия и Судак
Россияне начали выбирать места для празднования Нового года. Чем раньше забронируешь жилье, тем дешевле оно тебе будет стоитью
- В топ-5 популярных городов для отдыха в новогодние вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Феодосия и Судак, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. - Рейтинг подготовлен по данным раннего бронирования жилья туристами для проживания с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года.
Чаще всего отдыхающие планируют провести в Крыму от 5 до 12 ночей и потратить на проживание от 1 000 до 2 800 рублей в сутки на двоих.
- Дешевле и дольше всего новогодний отдых в Судаке: в среднем, туристы бронируют на 12 ночей, а проживание обойдется от 1 000 рублей в сутки. Дороже в Ялте. Жилье на Новый год обойдется от 2 789 рублей в сутки, - уточнили аналитики.
В Крыму уже отдохнули больше 4 миллионов туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
КОНКРЕТНО
Города, популярные для отдыха на Новый год 2019:
1. Ялта — 2 789 рублей/ 6 ночей *
2. Сочи — 2 114 рублей/ 8 ночей
3. Санкт-Петербург — 2 667 рублей/ 6 ночей
4. Феодосия — 1 400 рублей/ 5 ночей
5. Судак — 1 000 рублей/ 12 ночей
* Средний чек семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей
А В ЭТО ВРЕМЯ
Крым оказался самым популярным авианаправлением осени. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий Туту.ру.
- В пятерке самых популярных направлений вылеты из Москвы в Крым, Сочи и Анапу, из Санкт-Петербурга в Симферополь и Сочи, - сообщают аналитики. - Рейтинг составлен на основе исследования рынка проданных авиабилетов, с датами вылета с 1 сентября по 30 ноября 2018 (подробнее)
Отдыхать в Крыму прекрасно в любое время года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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