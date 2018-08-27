Ограничат проезд. Севастополь готовится к строительству восьмого участка трассы «Таврида»

СЕГОДНЯ 18:37 2018-08-27T19:14:37+03:00

По "Тавриде" можно будет разгоняться до 120 километров в час. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Из Симферополя в город-герой машины предлагают пустить через Терновку, а из Ялты – через Балаклаву.

Изменить размер текста: A A

В Севастополе на время строительства восьмого участка скоростной федеральной трассы «Таврида», которая будет проходить по действующей объездной дороге от поселка Сахарная Головка к шоссе Севастополь – Симферополь, ограничат движение транспорта.

Власти Севастополя рассматривают возможность заезда из Симферополя в город-герой через Терновку, а со стороны Ялты – через Балаклаву.

- В ходе реконструкции запланировано расширение и понижение уровня эстакады, а также строительство двухуровневой дорожной развязки на месте Ялтинского кольца – осуществлять эти работы одновременно с оживленным дорожным движением невозможно, - пояснил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Чтобы автомобилисты могли ездить в объезд, правительство Севастополя просит руководства РК отремонтировать участки дорог, примыкающие к въезду в село Терновка. Кроме того, рассматривается возможность строительства автомобильной дороги через Балаклаву.

- Одним из вариантов обеспечения бесперебойного движения по основному направлению со стороны Бахчисарая, одновременно с реконструкцией существующего участка, является строительство дополнительной дороги протяженностью 3 км, либо ремонт существующей дороги через Терновку. Мы уже обратились к Правительству Российской Федерации с просьбой выделить средства на эти цели, – сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Трассу строят без перерывов и выходных. Рабочие трудятся в две смены.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, в конце июня в Крыму открыли движение по второму участку самой скоростной трассы юга России. Движение запустили на 6-километровом отрезке "Тавриды" в районе Белогорска.

Движение по двум полосам «Тавриды» планируется запустить в декабре 2018 года, по всей трассе до Севастополя – в декабре 2020 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Седьмой участок федеральной трассы «Таврида» в Севастополе строят без отставаний. Работы ведутся строго по графику.

- Половина земляного полотна – 6 км уже готова, еще порядка 2,7 км заасфальтировано. Работы ведутся строго по графику, темп хороший. Президенту также направлено мое обращение и все документы, необходимые для определения подрядчика по 8-му участку. Это дает уверенность, что вся трасса на территории Севастополя будет построена в установленные сроки – до конца 2020 года, - говорит губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Работы ведутся круглосуточно, рабочие трудятся в две смены. На участке задействованы 150 единиц техники и 400 строителей. Работы выполнены на 10%, сумма потраченных средств – 1,5 миллиарда рублей (подробнее)

Дорогу в эксплуатацию будут вводить в два этапа - в конце 2018 года и в 2020.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ТТХ

Протяженность трассы – 237,5 километра

Техническая категория – IB

Скорость движения – 120 километров в час

Количество полос – 4

Ширина полос движения – 3,5 метра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму при строительстве трассы «Таврида» нашли царский курган

Изучать удивительную археологическую находку приедут сотрудники Эрмитажа (подробнее)

Главэкспертиза РФ согласовала проекты строительства трассы «Таврида» в Крыму

Движение по одной из самых современных дорог юга России откроют в конце 2018 года (подробнее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хозяева элитных коттеджей, попавших под снос из-за «Тавриды»: Не спим по ночам и пьем успокоительное

Люди потеряли покой. Они боятся, что в любой момент могут остаться без жилья из-за строительства федеральной трассы (подробнее)