2018-09-10T13:28:00+03:00
Политика

В Крыму назвали условия Украины для возобновления подачи воды «очередной глупостью»

Незалежная предложила пустить воду по Северо-Крымскому каналу, если Россия признается в "оккупации" полуострова
Надежда ДАЦЮК
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Так сейчас выглядит кислотонакопитель. Фото: Савелий КрутовТак сейчас выглядит кислотонакопитель. Фото: Савелий Крутов
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Депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов назвал условия, при которых Украина может возобновить поставки воды в Крым, очередной глупостью.

Накануне заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрий Грымчак заявил, что снова пустить воду на полуостров возможно, если Россия признается в «оккупации» Крыма.

Раньше вода в Крым поступала из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу, но в 2014 году поставки прекратились по политическим причинам. Сейчас разговоры о подаче воды снова всплыли из-за того, что около завода "Крымский титан" на севере полуострова пересох кислотонакопитель. Это привело к превышению концентрации в воздухе вредного вещества - сернистого ангидрида. У жителей Армянска начало ухудшаться здоровье, ржаветь предметы, а детей и вовсе вывезли из города оздоравливаться в Евпатории.

- Я думаю, это, конечно, очередная глупость. От экологической ситуации на севере Крыма украинцы тоже пострадали. Кроме того, «Крымский Титан», из-за которого ухудшилась экология, принадлежит украинскому предпринимателю Дмитрию Фирташу. Украина, наверное, и ему должна задать вопрос, как решать проблему, ведь страдают граждане двух государств. И это, к сожалению, не принимается во внимание властями сопредельного государства, - сказал Аксенов.

По словам депутата, на полуострове сейчас ищут методы нейтрализации отходов «Крымского Титана» и наполнения пересохшего кислотонакопителя завода водой.

- Можно нас без воды оставить, мы уже нашли выход из положения. Во-первых, нам помогают дожди. Во-вторых, есть поручение главы - будет работать группа ученых, которые разработают систему утилизации этих отходов. Завод будет работать, от этого мы никуда не денемся, но травить людей мы не будем, - уточнил депутат.

Валерий Аксенов предположил, что в соседнем государстве не просчитывают последствия, которые могут наступить.

- Наверное, их устраивает ситуация, которая сложилась. Нынешнее украинское правительство нас не просто не слышит, а еще и нагнитает обстановку. Люди, которые стоят у власти в Украине, просто хотят любыми путями нагадить России, - предположил Аксенов.

По его мнению, грядущие выборы президента в Украине (31 марта 2019 года) не изменят политическую ситуацию, поскольку оппозиция не имеет шансов на победу:

- Можно только надеяться, что так случится.

Напомним, работа завода "Крымский Титан" была приостановлена на две недели с 9 сентября в связи с превышением нормы вредных веществ в воздухе - сернистого ангидрида. 4 сентября из Армянска в санатории Евпатории вывезли тысячи детей.

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