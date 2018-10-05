СБУ завела дело на украинского бизнесмена, который поставлял щебень на стройку Крымского моста

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-05T11:09:41+03:00

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Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают, что одна из компаний «незалежной» продавала щебень для строительства Крымского моста. На предпринимателя заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что дело открыто по третьей части ст. 110-2 УК Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя).

- Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое добывает щебень, наладили его поставки в страну-агрессор. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, собственником которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его, через посредников российской компании, которая является дочерней структурой «ОАО «Мостжелезобетонконструкция», - сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что эта компания закупала продукцию украинских поставщиков для строительства Крымского моста. В целом в Россию осуществили 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн.

Следствие усмотрело в действиях предпринимателей признаки «поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове.

Сотрудники СБУ нашли и изъяли договоры, контракты, погрузочно-таможенные декларации, которые подтверждают финасово-хозяйственные операции с российскими структурами, которые действуют в Крыму.

В пресс-службе уточнили, что продолжаются следственные действия всех задействованных особ в противоправном механизме и привлечения их к уголовной ответственности.

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