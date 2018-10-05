СБУ завела дело на украинского бизнесмена, который поставлял щебень на стройку Крымского моста
Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают, что одна из компаний «незалежной» продавала щебень для строительства Крымского моста. На предпринимателя заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что дело открыто по третьей части ст. 110-2 УК Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя).
- Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое добывает щебень, наладили его поставки в страну-агрессор. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, собственником которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его, через посредников российской компании, которая является дочерней структурой «ОАО «Мостжелезобетонконструкция», - сообщили в СБУ.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что эта компания закупала продукцию украинских поставщиков для строительства Крымского моста. В целом в Россию осуществили 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн.
Следствие усмотрело в действиях предпринимателей признаки «поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове.
Сотрудники СБУ нашли и изъяли договоры, контракты, погрузочно-таможенные декларации, которые подтверждают финасово-хозяйственные операции с российскими структурами, которые действуют в Крыму.
В пресс-службе уточнили, что продолжаются следственные действия всех задействованных особ в противоправном механизме и привлечения их к уголовной ответственности.
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