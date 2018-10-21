2018-10-21T13:55:07+03:00
Происшествия

В керченском колледже снова нажали «тревожную кнопку»: В одном из корпусов засекли мужчину

Правоохранители выясняют, был ли он чьим-то родственником
Анастасия КУРДЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В керченском политехническом колледже снова тревога. Охраннику пришлось вызвать подмогу, когда в одном из корпусов он наткнулся на неизвестного мужчину.

- Тревожная кнопка сработала 9.47, в 9.52 группа быстрого реагирования уже была на месте, - сообщил "Комсомольской правде - Крым" директор охранной фирмы, с которой у колледжа заключен договор. - Мужчину мы обнаружили в корпусе №4. Был ли он родственником кого-то из пострадавших в трагедии, выяснит следствие. На беспризорного он не был похож, но на вид показался не трезвым.

Сейчас мужчина находится в полиции.

ВАЖНО

Опубликована видеозапись нападения на керченский колледж: как Росляков устроил бойню

На дело стрелок шел уже подготовленный: с уложенными волосами, в футболке с надписью «Ненависть», в черных джинсах, заправленных в ботинки, и огромной сумкой. В колледже его встретил парень, который несколько раз мелькал на видео. Но причастен ли ко всему этмоу не понятно, в руках у него не было оружия [видео 18+] (подробнее)

СПРАВКА "КП"

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку. После его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения.

В трагедии погибли 20 человек, не считая самого стрелка. 14 погибших похоронили в Керчи 19 октября, еще 6 человек 20 числа.

За телом самого Рослякого родители так и не обратились. Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крым идет похолодание и дожди с грозами
Детсады Симферополя на 100% подготовили к отопительному сезону
Куда семьям погибших в Керчи подавать документы на получение матпомощи
В Керчи 23 октября начнется проверка несущих конструкций колледжа
В больницы продолжают обращаться пострадавшие от взрыва в Керчи
Здание керченского колледжа, где прогремел взрыв, отремонтируют за счет бюджета Крыма
В Симферополе 22 октября частично откроют проезд по ул. Объездной
Проститься с погибшими в массовом убийстве в Керчи пришли больше 20 тысяч человек
Аксенов раскритиковал темпы ремонта дорог в Симферополе
Погода в Крыму на 20 октября: днем воздух прогреется до +22, пройдут дожди
В больницу обратились еще двое пострадавших во время бойни в Керчи
В больницах Крыма находятся 20 жертв керченского стрелка
Погода в Крыму на 19 октября: переменная облачность и до + 22
Как пройдут похороны погибших во время трагедии в Керчи: маршрут движения траурной процессии
В Симферополе временно изменят схему движения автобусов
В Севастополе увеличили размеры финансовой помощи пострадавшим во время ЧС
В Керчи откроют единый расчетный счет для помощи пострадавшим
В школах и вузах Крыма усилили меры безопасности
Раненых в керченском колледже транспортируют в больницы Москвы и Краснодара
Похороны погибших в колледже в Керчи пройдут 19 октября
В «Тайгане» редкое белоснежное пополнение