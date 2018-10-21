В керченском колледже снова нажали «тревожную кнопку»: В одном из корпусов засекли мужчину
В керченском политехническом колледже снова тревога. Охраннику пришлось вызвать подмогу, когда в одном из корпусов он наткнулся на неизвестного мужчину.
- Тревожная кнопка сработала 9.47, в 9.52 группа быстрого реагирования уже была на месте, - сообщил "Комсомольской правде - Крым" директор охранной фирмы, с которой у колледжа заключен договор. - Мужчину мы обнаружили в корпусе №4. Был ли он родственником кого-то из пострадавших в трагедии, выяснит следствие. На беспризорного он не был похож, но на вид показался не трезвым.
Сейчас мужчина находится в полиции.
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Опубликована видеозапись нападения на керченский колледж: как Росляков устроил бойню
На дело стрелок шел уже подготовленный: с уложенными волосами, в футболке с надписью «Ненависть», в черных джинсах, заправленных в ботинки, и огромной сумкой. В колледже его встретил парень, который несколько раз мелькал на видео. Но причастен ли ко всему этмоу не понятно, в руках у него не было оружия [видео 18+] (подробнее)
СПРАВКА "КП"
Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку. После его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения.
В трагедии погибли 20 человек, не считая самого стрелка. 14 погибших похоронили в Керчи 19 октября, еще 6 человек 20 числа.
За телом самого Рослякого родители так и не обратились. Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное.
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