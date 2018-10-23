"Острые реакции случаются и среди тех, кто не был очевидцем": Психологи МЧС России работают в Керчи после бойни в колледже

СЕГОДНЯ 08:29 2018-10-23T08:32:06+03:00

Специалисты находят подход и к тем подросткам, кто не обращается к ним напрямую

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Двадцать девять психологов МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим, очевидцам и просто учащимся Керченского политехнического колледжа. Работает и круглосуточная горячая линия, куда можно обратиться за консультацией или просто выговориться. Уже поступило порядка 500 обращений.

- Очная помощь оказана в 229 случаях. Ситуация затронула очень многих, и острые стрессовые реакции случаются даже среди тех, кто не пострадал и не был очевидцем. Это зависит от многих характеристик. Психологическое состояние, которое является последствием этой ситуации, не всегда спровоцировано непосредственным участием, - пояснила Наталья Толубаева, заместитель начальника отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Какие именно симптомы стресса специалисты наблюдают у студентов колледжа, Наталья Толубаева не сообщила:

- Перечислять их – не совсем этично. Скажу только, что восстановление ощущения безопасности - это сейчас один из основных запросов, с которым мы работаем. Реакции у детей разные, но большая часть из них со временем пройдет. Прогнозы пока строить рано.

Психологи МЧС России учат крымских коллег сопровождать студентов колледжа дальшеФото: Анастасия ЖУКОВА

Некоторые ребята за психологической помощью не обращаются, считая, что она им не нужна. Однако специалисты наблюдают за всеми студентами и сами находят тех, с кем стоит поговорить.

- Мы уже начали работать с подростком, а он еще этого не осознает. Наша профессиональная позиция более активная, мы находим подход. Не все осознают, что помощь им нужна, но ребята находятся в нашем поле зрения, - отметила Толубаева.

Во вторник, 23 октября, в Керченском политехническом колледже стартуют занятия. Первые пары пройдут под надзором психологов.

В других корпусах колледжа возобновляют занятияФото: Анастасия ЖУКОВА

Наталья Толубаева добавила, что МЧС совместно с министерством образования разрабатывает подробный долгосрочный план психологического сопровождения учеников колледжа.

Что же делать родным и близким тех, кто непосредственно столкнулся с этой бедой?

- Быть с человеком рядом, дать ему выплакаться, выговориться. Выслушать его - это основное, что может сделать близкий человек. Не надо бояться разговоров об этой ситуации, это помогает пережить полученный опыт. Говорить стоит столько, сколько нужно, таким образом психика перерабатывает воспоминания, и мы учимся с этим жить дальше, - заключила эксперт.

Напомним, 17 октября днем студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и расстрелял учеников и преподавателей учебного заведения. 20 человек погибло, сам Росляков покончил жизнь самоубийством. Более 50 человек травмированы и находятся на лечении в больницах Крыма, Краснодара и Москвы.

22 октября власти Крыма сняли режим ЧС техногенного характера, который действовал после трагедии в Керчи.

Источник "КП" в полиции Крыма сообщил, что никаких ориентировок на сообщников керченского стрелка не поступало. Кроме того, "Комсомолка" ответила на 11 вопросов по бойне в Керчи, ответов на которые нет до сих пор. Среди них - откуда Влад Росляков взял деньги на оружие и патроны, зачем он уичтожил фото и свой компьютер, мог ли он собрать мощную бомбу в одиночку.

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