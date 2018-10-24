На флешке керченского стрелка нашли книги по химии и пиротехнике

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-24T12:24:47+03:00

Именно здесь, по данным криминалистов, Росляков мог тренироваться стрельбе Фото: Анастасия ЖУКОВА

В правоохранительных органах утверждают, что они были скачаны из открытых источников

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Правоохранительные органы, которые занимаются расследованием массового убийства в Керченском политехническом колледже, обнаружили флешку стрелка Владислава Рослякова с книгами по химии и пиротехнике, которые предположительно и помогли ему собрать бомбу, взорвавшуюся в учебном заведении.

Источник в правоохранительных органах при этом усомнился, что бомбу можно было изготовить по тем схемам, которые были найдены на флеш-накопителе.

- На флешке находятся не именно конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике . Почти все книги скачаны из открытых источников, - уточнил правоохранитель.

Ранее эксперты-криминалисты нашли обгоревшие страницы религиозной литературы, ноутбук и телефон Рослякова возле дома в Керчи, где он проживал со своей матерью последние пять лет. Следователи пытаются восстановить ноутбук, чтобы извлечь информацию. Предполагается также, что именно на полигоне недалеко от дома Росляков тренировался стрелять.

Возможное место тренировки керченского стрелка .Подробнее: https://www.crimea.kp.ru/daily/26897.5/3942035/

Напомним, 17 октября студент 4 курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков расстрелял студентов и преподавателей. После этого взорвал бомбу. В результате ЧП 21 человек погиб и 55 получили травмы различной степени тяжести.

В таком виде до сих пор находится колледжФото: Надежда ДАЦЮК

Родственникам погибших и пострадавших при массовых убийствах в Керчи продолжают выплачивать материальную помощь. Из крымского отделения Фонда социального страхования семьям умерших полагается по 1 миллиону рублей и по 500 тысяч - пострадавшим. Но только тем, кто находился в больницах на стационарном лечении. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, 20 семьям погибших уже выделены деньги из республиканского бюджета. 23 семьи, в которых есть раненые, также получили компенсации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

Ранее в СМИ появилась информация, что керченский стрелок искал директора для расправы. Но позже эту версию опровергли.

Фото предоставлено очевидцем

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила мнение, что человеку на момент покупки оружия должно быть не менее 25 лет. Она уверена, что после произошедшего нужно расширить полномочия Росгвардии.

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