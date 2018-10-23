Москалькова: После трагедии в Керчи нужно поднять возрастной ценз для получения оружия до 25 лет

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-23T17:15:34+03:00

Уполномоченный по правам человека в России считает, что в коллективах нужно предупреждать о том, что кто-то приобрел пистолет или винтовку

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Трагедия, произошедшая 17 октября в Керчи, стала поводом для того, чтобы поднять в России возрастной ценз на право приобретения оружия.

- Человеку (на момент покупки оружия – Авт.) должно быть не менее 25 лет. Как можно доверить оружие человеку в 18 лет? Человеку, который не имеет социального опыта и, возможно, устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни, - говорит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она считает, что как только человек получат право на приобретение оружия и приобретает его, нужно сообщать об этом членам коллектива, в котором он работает, учится или занимается другой деятельностью.

Москалькова уверена, что после произошедшего нужно расширить полномочия Росгвардии.

- Сегодня у Росгвардии нет права на проведение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с оборотом оружия. Это снижает степень защищенности населения. Это страшное событие дало возможность переосмыслить степерь защищенности не только объектов образования, но и других. Важно, чтобы контроль за оружием был выше, и охрана детских учреждений была в руках Росгвардии, - подчеркнула уполномоченный по правам человека в России.

СПРАВКА "КП"

17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку. После его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения.

В трагедии погибли 20 человек, не считая самого стрелка. 14 погибших похоронили в Керчи 19 октября, еще 6 человек 20 числа. За телом самого Рослякого родители так и не обратились. Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное.

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На дело стрелок шел уже подготовленный: с уложенными волосами, в футболке с надписью «Ненависть», в черных джинсах, заправленных в ботинки, и огромной сумкой. В колледже его встретил парень, который несколько раз мелькал на видео. Но причастен ли ко всему этмоу не понятно, в руках у него не было оружия [видео 18+] (подробнее)

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