Сергей Аксенов в ответ на санкции пригласил американцев отдохнуть в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что санаториям и отелям, попавшим в санкционные списки США, сделали дополнительную рекламу.

- На развитие нашей республики санкции никак не повлияют. Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины, - считает глава РК. - В этом году Крым посетили туристы из 132 стран.

Напомним, Америка ввела новые ограничения против крымских объектов. Так, в санкционный список попали крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", а также отель Mriya Resort & Spa и его управляющая компания ООО "Гарант-СВ". Кроме того, под ограничениями оказалась "КрымТЭЦ". В ее состав входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети.

При этом Аксенов подчеркнул, что очередные санкции можно интерпретировать как «дискриминацию крымчан и нанесение максимального вреда населению полуострова».

- Фактически это логика войны, согласно которой для причинения ущерба противнику все средства хороши. Такие действия еще больше укрепляют нашу уверенность в правильности выбора, сделанного в 2014 году, в том, что, если бы не вмешательство России, наш регион ждала бы судьба Донбасса, - уверен Асенов.

Под санкции попал санаторий "Дюльбер" и еще несколько крупных здравниц.

Глава республики считает, что санкции - это очередная попытка оказать психологическое давление на тех граждан западных стран, которые не доверяют пропаганде и собираются посетить Крым.

- Чтобы развенчать пропагандистские мифы, достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова. Так что приглашаем американцев в гости. Приезжайте, смотрите и делайте выводы, - сказал глава Крыма.

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Новые санкции США против крымских санаториев назвали "танцами с бубном"

Внесение в санкционный список США крымских санаториев можно считать еще одним шагом к официальному признанию американцами российской принадлежности полуострова. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко (подробнее)

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Более 6 миллионов: Турпоток в Крым побил рекорды постсоветского периода

- Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период, максимум был отмечен в 2012 году – 6,1 млн человек, - отметил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

По его словам, около миллиона человек прибыли в Крым из Украины (16% от общего количества). В этом году число украинских туристов, по данным Волченко, возросло на 17% по сравнению с прошлым годом.

В первом полугодии 2018-го в бюджет благодаря отдыхающим уже перечислили почти на 27% больше, чем в прошлом году - 1,17 млрд рублей. Прямые доходы от туристической сферы - 6% в структуре налоговых поступлений (в прошлом году - чуть больше 3%) (подробнее)

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