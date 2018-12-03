В Керченском политехническом колледже устанавливают охранные комплексы и новые окна

В Керченском политехническом колледже полным ходом идут работы по усилению антитеррористической безопасности.

- В общежитии установлена система управления контролем доступа, - сообщает пресс-служба учебного заведения. – Идет программирование именных магнитных карточек доступа студентов и сотрудников колледжа.

Также в учебном корпусе №1 монтируется система охранного освещения, которая поможет уберечь территорию колледжа от незваных гостей.

На территорию ограничили проезд машин. Фото: kerchpoliteh.ru

У подъездов к учебному заведению устанавливают парковочные барьеры, чтобы ограничить проезд машин.

Здание пострадало от взрыва.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Пострадавшее во время ЧП здание начали приводить в порядок. В учебном корпусе заменили старые разбитые рамы на новые.

В учебном корпусе уже заменили часть окон. Фото: kerchpoliteh.ru

- На данный момент уже установлены окна с первого по третий этаж, - отмечают в колледже.

Строители активно разбирают и входную группу – здесь в ближайшее время появится новый навес и двери. На пол же уложат свежую кафельную плитку, напольное покрытие. Заменят и ступени.

Входную группу приведут в порядок. Фото: kerchpoliteh.ru

В здании также нужно востановитить и теплоснабжение. На ремонт нужно порядка 9,2 млн рублей.

Трагедия в колледже произошла 17 октября. Студент Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл огонь по безоружным людям. Погибли 20 студентов и сотрудников учебного заведения. Больше полусотни получили ранения. Сам же Росляков покончил жизнь самоубийством.

В городе 25 ноября состоялись церковные богослужения - на службе поминали погибших в колледже 40 дней тому назад.

Власти хотят официально признать 17 октября памятной датой для Керчи.

В Керчи увековечат память погибших.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Кроме того, в память о погибших планируется установить мемориал, но пока еще не решили где именно и как он будет выглядеть.

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