2018-12-13T19:00:16+03:00
Общество

Новогодние праздники 2018-2019 в Крыму: программа мероприятий, куда сходить

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2018-2019 в Крыму. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть на январских праздниках
Надежда ДАЦЮК
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Евпаторийцы будут танцевать с Дедом Морозом и СнегурочкойЕвпаторийцы будут танцевать с Дедом Морозом и СнегурочкойФото: Виталий ПАРУБОВ
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Уже скоро наступит главный праздник зимы, и многие начинают планировать, как провести новогодние каникулы. "Комсомолка" узнала, какие бесплатные сюрпризы подготовили для жителей и гостей Крыма в крупных городах.

Симферополь

В столице Крыма с 19 декабря до 14 января пройдет фестиваль «Рождественские каникулы». На площади Ленина будут ежедневно работать аниматоры. Праздничная программа ожидает симферопольцев и гостей города в Гагаринском парке у «Трех граций» и на площади Ленина.

В Гагаринском парке ко 2 января полностью оборудуют места для работы рестораторов и развлекательные зоны.

Временно исполняющая обязанности глава администрации города Наталья Маленко отметила, что поварам-рестораторам категорически запретили использовать для приготовления пищи и напитков газовые баллоны.

Евпатория

В новогоднюю ночь, 31 декабря, евпаторийцев и гостей города приглашают отметить главный праздник года на Театральной площади, сообщили в пресс-службе администрации города.

Развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки начнется в 22.00.

Гости праздника смогут насладиться зимними забавами для всей семьи, музыкальным шоу и веселыми конкурсами.

Финалом станет новогодняя дискотека.

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