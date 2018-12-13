Новогодние праздники 2018-2019 в Крыму: программа мероприятий, куда сходить

Уже скоро наступит главный праздник зимы, и многие начинают планировать, как провести новогодние каникулы. "Комсомолка" узнала, какие бесплатные сюрпризы подготовили для жителей и гостей Крыма в крупных городах.

Симферополь

В столице Крыма с 19 декабря до 14 января пройдет фестиваль «Рождественские каникулы». На площади Ленина будут ежедневно работать аниматоры. Праздничная программа ожидает симферопольцев и гостей города в Гагаринском парке у «Трех граций» и на площади Ленина.

В Гагаринском парке ко 2 января полностью оборудуют места для работы рестораторов и развлекательные зоны.

Временно исполняющая обязанности глава администрации города Наталья Маленко отметила, что поварам-рестораторам категорически запретили использовать для приготовления пищи и напитков газовые баллоны.

Евпатория

В новогоднюю ночь, 31 декабря, евпаторийцев и гостей города приглашают отметить главный праздник года на Театральной площади, сообщили в пресс-службе администрации города.

Развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки начнется в 22.00.

Гости праздника смогут насладиться зимними забавами для всей семьи, музыкальным шоу и веселыми конкурсами.

Финалом станет новогодняя дискотека.

Севастополь

Главную городскую елку Севастополя откроют 22 декабря. Ее устанавливают на площади имени Нахимова. Театрализованное представление и праздничный концерт начнутся в 16.00.

Новогодняя программа на площади Нахимова начнется 31 декабря в 22.00 и продлится до двух часов ночи.

Керчь

Праздник начнется в 23.00 с театрализованного представления от Деда Мороза и Снегурочки.

Также в программе - огненно-пиротехническое шоу от евпаторийского коллектива "Гефест" и выступление кавер-группы "Наобум", диджей-пати и новогоднее караоке.

Салют прогремит в 3 часа ночи.

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