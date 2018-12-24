2018-12-24T16:10:15+03:00
Общество

Для охраны Крымского моста построят полицейский пост за 96 миллионов рублей

Работы завершатся в 2019 году
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Строительно-монтажные работы планируется выполнить до конца 2019 года. Фото: пресс-служба РосавтодораСтроительно-монтажные работы планируется выполнить до конца 2019 года. Фото: пресс-служба Росавтодора
Изменить размер текста:

На автоподходах к Крымскому мосту в рамках федерально-целевой программой развития РК и Севастополя построят пост органов внутренних дел. Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Как сообщили в пресс-службе Росвтодора, строительно-монтажные работы запланированы на 2019 год. На эти цели направят 96,3 миллиона рублей.

- Заказчиком поста ОВД со стороны Крыма выступает ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора (со стороны Краснодарского края - ФКУ Упрдор «Черноморье»), - добавили в Росавтодоре.

После устаноления стоимости работ сделают перерасчет затрат «с учетом индекс-дефлятора, установленного Минэкономразвития России на год реализации проекта».

После того, как стоимость определят окончательно, выберут подрядчика для строительства.

- Предполагается, для реализации проекта необходимо 6 месяцев. Строительно-монтажные работы выполнят до конца 2019 года, - добавили в пресс-службе.

Согласно проекту, это будет одноэтажное здание поста ДПС. Рядом расположится площадка с эстакадой для осмотра машин, навес над стоянкой служебного автотранспорта, вольер для содержания служебной собаки.

Там же создадут инженерные сети, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Кроме того, пост оборудуют системой распознавания государственных номеров транспортных средств.

А сотрудников ДПС подключат к сетям связи: радио, телефону и видеонаблюдению.

Напомним, в ноябре по Крымскому мосту проехали 243 тысячи автомобилей. Из них 58 тысяч - грузовые автомобили. С момента открытия движения по мосту через Керченский пролив проехало более 3,3 миллиона автомобилистов.

По данным Росморречфлота, за январь-октябрь 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За ноябрь по Крымскому мосту проехали 243 тысячи автомобилей

Из них - 58 тысяч грузовиков (подробнее).

Из них - 58 тысяч грузовиков Судов стало на 12% больше: В Крыму опровергли заявление Меркель о проблемах с судоходством из-за моста

Фарватерный участок проектировали так, чтобы обеспечить беспрепятственный проход всех судов (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Крымские водохранилища в этом году наполнились в два раза меньше, чем в прошлом
Без лицензии в Крыму остаются 15 садиков и одна школа
В Керченском колледже в 2018 году завершатся аварийно-восстановительные работы
Синоптики рассказали, какая погода ждет крымчан в Новый год
В Крыму завершились учения дивизионов противокорабельного комплекса «Бал»
В Крыму на выходных горели два частных дома
23-летний симферополец может получить 5 лет тюрьмы за угнанный грузовик
В Крыму назначили нового министра архитектуры
Украинец пытался провезти в Крым духи в тайнике
По центральной улице Севастополя гуляла корова
Погода в Крыму на 24 декабря: до +4 градусов и сильный ветер
В Евпатории внучка украла золотые украшения у своей бабушки
В МЧС объявили штормовое предупреждение по Крыму на 24 и 25 декабря
В Симферополе на предновогодней ярмарке продали 184 тонны продукции
В Крыму горело нежилое здание и гараж
В Крыму 23 декабря дождливо и до +9 градусов