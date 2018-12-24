Для охраны Крымского моста построят полицейский пост за 96 миллионов рублей

На автоподходах к Крымскому мосту в рамках федерально-целевой программой развития РК и Севастополя построят пост органов внутренних дел. Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Как сообщили в пресс-службе Росвтодора, строительно-монтажные работы запланированы на 2019 год. На эти цели направят 96,3 миллиона рублей.

- Заказчиком поста ОВД со стороны Крыма выступает ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора (со стороны Краснодарского края - ФКУ Упрдор «Черноморье»), - добавили в Росавтодоре.

После устаноления стоимости работ сделают перерасчет затрат «с учетом индекс-дефлятора, установленного Минэкономразвития России на год реализации проекта».

После того, как стоимость определят окончательно, выберут подрядчика для строительства.

- Предполагается, для реализации проекта необходимо 6 месяцев. Строительно-монтажные работы выполнят до конца 2019 года, - добавили в пресс-службе.

Согласно проекту, это будет одноэтажное здание поста ДПС. Рядом расположится площадка с эстакадой для осмотра машин, навес над стоянкой служебного автотранспорта, вольер для содержания служебной собаки.

Там же создадут инженерные сети, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Кроме того, пост оборудуют системой распознавания государственных номеров транспортных средств.

А сотрудников ДПС подключат к сетям связи: радио, телефону и видеонаблюдению.

Напомним, в ноябре по Крымскому мосту проехали 243 тысячи автомобилей. Из них 58 тысяч - грузовые автомобили. С момента открытия движения по мосту через Керченский пролив проехало более 3,3 миллиона автомобилистов.

По данным Росморречфлота, за январь-октябрь 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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