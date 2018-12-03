За ноябрь по Крымскому мосту проехали 243 тысячи автомобилей

По Крымскому мосту в ноябре проехали 243 тысячи автомобилей. Около четверти из них - грузовые, сообщили в одноименном инфоцентре.

В общем, с момента открытия движения по мосту через Керченский пролив, по нему проследовало более 3,3 миллиона автомобилистов.

- Среднесуточная интенсивность движения в ноябре составила около 8,1 тысяч транспортных средств. Общий трафик по направлениям - на Тамань или в Крым - распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление, - отметили в инфоцентре "Крымский мост".

За ноябрь по мосту проехало более 58 тысяч грузовиков, из них в направлении Крыма - более 30 тысяч. Получается, это почти 24% от общего потока.

Среднесуточная интенсивность грузового движения составила более 1,9 тысяч автомобилей. А это выше, чем за октябрь на 12%.

Кстати, движение на протяжении всего месяца осуществлялось в штатном режиме. А при неблагоприятных погодных условиях проводилась обработка и посыпка дорожного полотна.

Так, уже успользовали 7,5 тонн противогололедных материалов. Специалисты обрабатывали дорогу с помощью комбинированной дорожной машины.

В случае необходимости, при резком ухудшении погодных условий, дорожники в экстренном режиме приступят к обработке покрытия.

Напомним, по мосту через Керченский пролив за октябрь проехали более 300 тысяч машин. За месяц по дороге проехали более 52 тысяч грузовиков – 18% от общего трафика.

А за первую неделю октября по Крымскому мосту за первую неделю проехали 10 тысяч грузовиков. При этом в первые сутки после снятия ограничений, 1 октября, была зафиксирована наибольшая интенсивность движения – 2,2 тысяч грузовиков.

Кстати, в первые сутки по Крымскому мосту проехали более двух тысяч грузовиков.

В это время символ Крымского моста, котик Мостик, отметил трехлетие. В подарок он получил медаль с надписью "Главный начальник". Коту накрыли праздничный стол и подарили целую миску креветок. Ему даже чистили каждую креветку отдельно.

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