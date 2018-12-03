2018-12-03T09:23:46+03:00
Общество

За ноябрь по Крымскому мосту проехали 243 тысячи автомобилей

Из них - 58 тысяч грузовиков
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Мост через Керченский проливМост через Керченский проливФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

По Крымскому мосту в ноябре проехали 243 тысячи автомобилей. Около четверти из них - грузовые, сообщили в одноименном инфоцентре.

В общем, с момента открытия движения по мосту через Керченский пролив, по нему проследовало более 3,3 миллиона автомобилистов.

- Среднесуточная интенсивность движения в ноябре составила около 8,1 тысяч транспортных средств. Общий трафик по направлениям - на Тамань или в Крым - распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление, - отметили в инфоцентре "Крымский мост".

За ноябрь по мосту проехало более 58 тысяч грузовиков, из них в направлении Крыма - более 30 тысяч. Получается, это почти 24% от общего потока.

Среднесуточная интенсивность грузового движения составила более 1,9 тысяч автомобилей. А это выше, чем за октябрь на 12%.

Кстати, движение на протяжении всего месяца осуществлялось в штатном режиме. А при неблагоприятных погодных условиях проводилась обработка и посыпка дорожного полотна.

Так, уже успользовали 7,5 тонн противогололедных материалов. Специалисты обрабатывали дорогу с помощью комбинированной дорожной машины.

В случае необходимости, при резком ухудшении погодных условий, дорожники в экстренном режиме приступят к обработке покрытия.

Напомним, по мосту через Керченский пролив за октябрь проехали более 300 тысяч машин. За месяц по дороге проехали более 52 тысяч грузовиков – 18% от общего трафика.

А за первую неделю октября по Крымскому мосту за первую неделю проехали 10 тысяч грузовиков. При этом в первые сутки после снятия ограничений, 1 октября, была зафиксирована наибольшая интенсивность движения – 2,2 тысяч грузовиков.

Кстати, в первые сутки по Крымскому мосту проехали более двух тысяч грузовиков.

В это время символ Крымского моста, котик Мостик, отметил трехлетие. В подарок он получил медаль с надписью "Главный начальник". Коту накрыли праздничный стол и подарили целую миску креветок. Ему даже чистили каждую креветку отдельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Крымскому мосту в октябре проехали почти 300 тысяч автомобилей

Из них 18% - грузовики (подробнее).

По Крымскому мосту за первую неделю октября проехали 10 тысяч грузовиков

Всего с 1 по 7 октября трафик составил 69 тысяч автомобилей (подробнее).

Кот Мостик отметил трехлетие: ему накрыли стол с креветками

В подарок символ моста получил медаль с надписью "Главный начальник" (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Развод на деньги»: зачем зарубежным клиникам больные дети из России
Сотни миллионов рублей отправляются в Европу на оплату операций, которые успешно проводят и в нашей стране. Могут ли российские врачи спасти этих детей, - в материале «Комсомольской правды»
Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем
Подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в Москве и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе
Новости 24
В Берлине выставили древнюю диадему, найденную в Керчи
В Крыму озвучили, сколько будет стоить минимальный набор новогодних продуктов
Набережную Коктебеля разрушили вандалы
В Крыму приняли бюджет на 2019 год
Петр Запорожец покинул должность председателя комитета в Госсовете Крыма
В Севастополе воспитательница пойдет под суд из-за травмы ребенка
В Симферополе на два дня ограничат движение по улице Ростовской
На новогодние праздники из Симферополя откроют дополнительные рейсы в Москву и Питер
26 декабря в Крыму пройдет акция «Узнай о своих долгах»
Украинец пытался провезти вещество для создания наркотика в Крым
На Крым 17 декабря обрушится сильный штормовой ветер
В Крыму 17 декабря облачно и до +7 градусов
Стало известно, кто профинансирует памятник жертвам трагедии в Керченском колледже
В Коктебеле начали сносить незаконные ларьки
В Крыму "копейка" влетела в дерево, машину смяло
В Евпатории ночью загорелась квартира
Жителям крымских сел в этом году выделили 13 миллионов на жилье