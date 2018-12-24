Новогодние праздники 2018-2019 в Керчи: праздничная программа мероприятий

В Керчи предновогодние гуляния начнутся уже со среды, 26 декабря. В 17.30 состоится новогодний концерт преподавателей музыкальной школы имени Юрия Богатикова. А на на следующий день, в 17.30, на сцене школы выступят и учащиеся.

А 29 декабря гостей и жителей города ждет необычный новогодний кубок по воркауту. Он пройдет с 16.00 до 19.00.

Но самым главным событием этого дня станет открытие Комсомольского парка в 14.00. Гостей ждет развлекательная программа.

В это же день будет работать и уличный комплекс «Новогодний городок».

31 декабря гуляния на площади Ленина начнутся с 23.00 и продлятся до 3 утра:

23.00 - театрализованное шоу от Деда Мороза и Снегурочки

23.45 - новогоднее поздравление руководства города

23.55 - новогоднее поздравление президента России Владимира Путина

Ровно в полночь состоится праздничный фейерверк.

После этого жителей ждет огненное шоу и новогоднее караоке.

В 01.00 пройдет концерт группы «БАЛАГАН ЛИМИТЕД» из Москвы.

Праздничные мероприятия запланированы еще на двух городских площадках - площади Детской школы искусств имени Сердюка и ДК «Корабел».

С 3 и по 6 января с 17.00 до 20.00 будет работать развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп».

Подробная программа мероприятий в Керчи. Фото: пресс-служба администрации грода

А в городском доме культуры с 3 по 5 января покажут спектакли, пройдет новогодний утренник и выставка изостудий.

На Рождество, 7 января, с 16.00 до 19.00 состоится театрализованное представление и программа шоу-театра «Лотос» из Краснодара.

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