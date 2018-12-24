Новогодние праздники 2018-2019 в Керчи: праздничная программа мероприятий
В Керчи предновогодние гуляния начнутся уже со среды, 26 декабря. В 17.30 состоится новогодний концерт преподавателей музыкальной школы имени Юрия Богатикова. А на на следующий день, в 17.30, на сцене школы выступят и учащиеся.
А 29 декабря гостей и жителей города ждет необычный новогодний кубок по воркауту. Он пройдет с 16.00 до 19.00.
Но самым главным событием этого дня станет открытие Комсомольского парка в 14.00. Гостей ждет развлекательная программа.
В это же день будет работать и уличный комплекс «Новогодний городок».
31 декабря гуляния на площади Ленина начнутся с 23.00 и продлятся до 3 утра:
23.00 - театрализованное шоу от Деда Мороза и Снегурочки
23.45 - новогоднее поздравление руководства города
23.55 - новогоднее поздравление президента России Владимира Путина
Ровно в полночь состоится праздничный фейерверк.
После этого жителей ждет огненное шоу и новогоднее караоке.
В 01.00 пройдет концерт группы «БАЛАГАН ЛИМИТЕД» из Москвы.
Праздничные мероприятия запланированы еще на двух городских площадках - площади Детской школы искусств имени Сердюка и ДК «Корабел».
С 3 и по 6 января с 17.00 до 20.00 будет работать развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп».
Подробная программа мероприятий в Керчи. Фото: пресс-служба администрации грода
А в городском доме культуры с 3 по 5 января покажут спектакли, пройдет новогодний утренник и выставка изостудий.
На Рождество, 7 января, с 16.00 до 19.00 состоится театрализованное представление и программа шоу-театра «Лотос» из Краснодара.
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