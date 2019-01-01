Незалежная направила в ЕСПЧ иск, что в Крыму якобы нарушаются права человека

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступил иск о нарушениях прав человека на Крымском полуострове. Автор документа - Министерство юстиции Украины.

Об этом сообщил Иван Лищина. Замминистра юстиции Украины, уполномоченный в делах ЕСПЧ написал на своей странице в Facebook о том, что "пока граждане ...режут тазики оливье, замораживают бутылки шампанского,.. зубастые пираньи Минюста подают позицию относительно аннексии и нарушений прав человека в Крыму для февральского заседания ЕСПЧ".

Комментарии не заставили себя долго ждать.

- Наша работа она такая - пока все активно готовятся к встрече Нового Года, в предновогоднюю ночь Управления представительства государства в межгосударственных делах завершает 2018 год представлением в Европейский суд по правам человека позиции Украины устных слушаний по делу «Украина против России (по Крыму), - объясняют соратники Ивана Лищины.

- Не зубастые пираньи,слишком уж маленькая рыбка. Лучше говорить - белая акула или баракуда, - увидел свет и такой весьма лестный уточняющий коментарий.

Но, далеко не все согласны с содержанием поста заместителя министра юстиции Украины.

- О каком нарушении прав жителей Крыма идет речь?! О чем вообще разговор?! Вы там в незалежной видимо задолго до боя курантов начали возлияния в честь 2019 года. Вот и помутился разум! Протрезвейте и примите, наконец-то, реальность: Крым - это часть Росиийской Федерации. Такое решение принято большинством жителе полуострова! - возмущаются пользователи соцсетей.

Действительно, власти незалежной запамятовали, что Крым и Севастополь стали частью Росссийской Федерации после референдума 16 марта 2014 года: порядка 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя отдали свои голоса за воссоединение полуострова с Россией.

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