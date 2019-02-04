2019-02-04T17:15:19+03:00
Общество

За первый месяц 2019 года по Крымскому мосту проехали почти 200 тысяч автомобилей

Из них 37 тысяч - грузовики
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Движение осуществлялось в штатном режимеДвижение осуществлялось в штатном режимеФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

По Крымскому мосту в январе 2019 года проехали более 196 тысяч автомобилей. Из них 37 тысяч - грузовые, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Всего с начала открытия движения по мосту через Керченский пролив новой трассой воспользовались 3,7 миллиона автомобилистов.

- Среднесуточная интенсивность движения в январе составила около 6,3 тысячи транспортных средств. Общий трафик по направлениям - на Тамань или в Крым - распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление, - добавили в пресс-службе.

Что касается трафика грузовиков в Крым прибыли более 20 тысяч фур, это почти 19% от общего потока. А средняя интенсивность составила более 1,2 тысячи автомобилей.

На протяжении всего месяца движение осуществлялось в штатном режиме.

- Применялись рекомендации по ограничению скоростного режима по причине неблагоприятных погодных условий (скользкая дорога, сильный ветер и мокрая дорога), - резюмировали в пресс-службе.

СПРАВКА «КП»

Автомобильная дорога Крымскому мосту - это почти 70 километров общего пользования А-290. Она включает 40 километров на Таманском полуострове, 19 километров по мосту через Керченский пролив и 8,6 километра от моста до трассы «Таврида».

Кстати, строительство железнодорожного моста через Керченский пролив закончат 1 декабря 2019 года. А уже к концу декабря прошлого года рабочие установили палы - специальные сваи, забитые в дно. Сооружаются почти исключительно из дерева и в случае аварийной ситуации они помогут уберечь от столкновение опоры моста и судно, идущее по Керчь-Еникальскому каналу.

Есть информация, что после завершения строительство на полуостров с материковой части России будут ходить двухэтажные поезда. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих анонсировал покупку таких вагонов еще в конце 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство ж/д моста через Керченский пролив закончат 1 декабря 2019 года

Сейчас все работы идут по графику .(подробнее).

На Крымском мосту уложили первые железнодорожные рельсы

Поезда по этим путям пойдут почти бесшумно (подробнее).

"С ветерком": В Крым из материковой России запустят двухэтажные поезда

Они поедут после открытия ж/д части Крымского моста (подробнее).

Министр транспорта РФ: Ж/д часть Крымского моста могут сдать в эксплуатацию раньше срока

Официальная дата окончания строительства - декабрь 2019 года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Максим Шевченко против отца Дмитрия Смирнова: Должна ли церковь быть бедной?
Еще в Средневековье люди ломали копья в спорах о сокровищах епископов и священников. Не проходили мимо этой темы Пушкин и Лесков. Да и сегодня скандалы с выставленной напоказ роскошной жизнью какого-нибудь батюшки взрывают прессу и интернет
Новости 24
Крымчанка примет участие в американском конкурсе самых талантливых людей
Севастопольский общественный транспорт переведут на экологичное топливо
Самый старый троллейбус Skoda уберут с крымских дорог
Из трех российских городов открыты продажи авиабилетов в Крым
Крымские спасатели полчаса тушили пожар в поле
В Крыму подготовят проект реконструкции контактной троллейбусной сети
Крымчанам начнут выдавать биометрические паспорта
Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Крыму
Снимок фотографа "КП-Крым" выставили в Мраморном дворце Русского музея
В Крыму морская пехота обучается стрельбе из противотанковых комплексов
В Крыму хотят к апрелю решить проблему обманутых дольщиков
Часть Симферополя 4 февраля останется без света
Погода в Крыму на 4 февраля: до+16 и облачно
В Алуште бомжи обокрали гараж на 50 тысяч рублей, им теперь грозит до пяти лет
Дым до небес: В Белогорске сгорела фура
В Крыму поймали наркосбытчика, находящегося в федеральном розыске
В Евпатории обнародовали план ремонта городских улиц на три года
Под Алупкой вандалы разбили памятную доску жертвам "красного террора" в Крыму
Погода в Крыму на 3 февраля: На полуострове раньше времени началась весна
В Севастополе выпустят памятную медаль к 75-летию освобождения города от немецких захватчиков
В Крыму с 1 марта вырастет стоимость Интернета
Аэропорт «Симферополь» начал принимать первые рейсы задержанные из-за тумана
На снос самостроев в Крыму потратят 300 миллионов рублей