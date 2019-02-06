Свадебный подарок из Крыма: Москвичи-молодожены спасли дворнягу Плюшку, попавшую под колеса

- Дома стало намного уютнее с появлением Плюшки! Приходишь уставший после работы, а тебя такое чудо четверолапое встречает! Сразу становится так тепло на душе, усталость пропадает, настроение поднимается! Собака - это прекрасно! – говорят супруги Толмачевы. - А еще она раздобрела и выросла раза в два, мы поэтому ее и назвали Плюшкой. Очень ласковая и дружелюбная собачка оказалась. Рады, что забрали ее себе.

Максим и София называют Плюшку «свадебным подарком из Крыма».

Они вообще не планировали заводить собак, но Плюшка в их жизни прочно обосновалась с июля прошлого года.

Это было в разгар курортного сезона. София и Максим решили провести в Крыму медовый месяц. Они ехали на своей машине в Евпаторию, по пути хотели присмотреть домик в аренду. Впереди по узкой дороге пылил кроссовер на небольшой скорости. Проезжая мимо одного из участков, машина наехала на спящую у ворот собаку.

По словам молодоженов, водитель ее, скорее всего, видел и успел бы и затормозить, и объехать, но почему-то не стал и проехал прямо по собаке.

Собака мирно спала, как вдруг на нее наехал кроссовер. Фото: из архива героев публикации

- Она была между передними колесами, проснулась от рева мотора, подскочила, но выскочить уже не успела, ударилась головой об днище автомобиля, ударилась телом о переднее колесо, попала под заднее, которое проехало ей по лапам, - вспоминает София. - Мы тут же остановились. Я сразу побежала к собаке, мой муж Максим прыгнул в нашу машину и поехал догонять виновника ДТП, который, увидев, что ему стали кричать люди, дал по газам и пытался скрыться. Максим смог заметить, куда он свернул, и догнал, когда тот уже парковался! Человек, сбивший животное, оказался мужчиной лет 50.

А в это время люди окружили собаку. Казалось, она погибла под колесами.

- Она лежала и не шевелилась, плакали дети, плакала я, думали, что насмерть. Потом заметили, что дышит. Побрызгали на мордочку водой, через минут 10 она очнулась, но встать не могла и скулила, - со слезами на глазах вспоминает женщина.

Вскоре нашелся хозяин несчастного существа. Оказался в нетрезвом состоянии. На просьбу о помощи собаке, лишь отмахнулся, сказав:

- Собаки здесь как лежачие полицейские, благодаря которым машины едут медленнее, их часто сбивают, и вот маму этой собаки тоже не так давно сбили насмерть, судьба у них такая. Выздоровеет - хорошо, нет - так нет, - зафилософствовался хозяин.

Виновник ДТП дал восемь тысяч на лечение

София и Максим, не теряя времени, повезли собаку в Евпаторийскую ветклинику. Здесь ее осмотрели, сделали рентген. Диагностировали сложный перелом задней лапы, но внутренние органы и позвоночник не пострадали, а это уже сказочное везение для щенка, которого переехала машина.

Девать собаку было некуда, в гостиницу везти ее в таком состоянии тоже было нельзя. В клинике не было стационара, поэтому тоже не оставишь. Им подсказали обратиться в Евпаторийский фонд помощи животным «От сердца к сердцу».

Несмотря на поздний час, ребята смогли туда дозвониться, обо всем договориться и практически ночью привезти собаку.

- Мы сделали анализы, еще один рентген, обработали от паразитов. Выявили еще трещину в крестце. Назначили операцию на лапу, оскольчатый перелом со смещением лечится только так. Крестец должен был зажить сам. Мы сделали все возможное, чтобы спасти щенка! - рассказала «КП-Крым» администратор приюта Виктория Яковлева.

Лечение Плюшки обошлось в 8 тысяч рублей. Фото: из архива героев публикации

Через 2 дня животному требовалась операция. Узнав ее стоимость, Максим с супругой решили, что виновник ДТП должен нести ответственность.

- Мы приехали к нему с утра. На тот момент знали, как его найти. Он сказал, что не хочет скандала и готов оплатить, раз уж виноват. Выплатил 8 000 руб за первичный осмотр, рентген и саму операцию. Он был в шоке, что есть люди, способные так заморачиваться из-за дворовой собаки, - рассказывает София.

Собака начала идти на поправку, понадобился месяц, заканчивалось лето. Медовый месяц молодоженов тоже подходил к концу.

- Три дня мы думали, что нам делать с собакой. Мы не планировали никого заводить. Еще у мужа аллергия. И далеко ехать, а собака только после операции, с аппаратом внешней фиксации на лапе. Но совесть не позволила оставить ее в приюте. Приют хороший, да, но это все равно приют, а у собаки должен быть дом, и мы были не уверены, что для нее найдется хозяин. Решили сами забирать, несмотря ни на что! - сказали ребята.

Молодожены не думали, что привезут из Крыма не сувенир, а нового члена семьи. Фото: из архива героев публикации

Везти ее в Москву тоже было непросто: останавливались в ветклиниках - делать собаке укол, да и гостиницы надо было подбирать такие, где можно с животными.

Но все позади! Максим, София и Плюшка дома, в Москве. Плюшка активно радуется и осваивает новую жизнь в столице, а новые хозяева очень рады ей!

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