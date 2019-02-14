2019-02-14T09:19:40+03:00
Общество

В Крыму ФСБ проводит обыски у трех членов террористической организации

Жителей Красногвардейского района подозревают в причастности к «Хизб ут-Тахрир»*
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Обыски проводят в Красногвардейском районе.Обыски проводят в Красногвардейском районе.
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В Крыму возбудили уголовные дела в отношении трех жителей Красногвардейского района, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» *.

- 14 февраля по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия, - сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В Крыму членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задерживают регулярно. В Украине данная организация существует совершенно легально, поэтому до вхождения полуострова в состав РФ "хизбы" успели собрать в Крыму довольно много сторонников. Власти даже разрешали им проводить митинги в общественных местах. Так, в 2013 году «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» провела массовую акцию во дворе Ханского дворца в Бахчисарае, где открыто призывали крымчан ехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГИЛ* - еще одной террористической организации, запрещенной в России.

СПРАВКА КП

*Хизб ут-Тахри р аль-Ислами - международная террористическая организация. Сами себя участники называют партией. Основана в 1953 году. Члены организации выступают за создание в мире исламского государства - халифата. В России организация запрещена с 2003 года. Во многих странах мира "хизбы" так же вне закона, в частности - в США, Германии и многих мусульманских странах.

*ИГИЛ - международная террористическая организация. Запрещена в РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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