Ни пройти, ни проехать: В микрорайоне Симферополя коммунальщики перекопали дорогу, жители недовольны

Жители пригорода Симферополя - поселка Украинка (Курцы) - уже четыре месяца месят грязь, когда добираются в школу или магазин. Осенью энергетики пригнали в поселок мощную технику, затеяли какие-то работы. Затем пошел дождь, превративший развороченную дорогу в районе новостроек в непролазное болото.

В поселке перекопали дорогу при прокладке кабеля. Фото: Мария Беляева.

- Нельзя ни пройти пешком, ни проехать на машине, - пожаловались «Комсомольская правда - Крым» жители поселка.

Они считают, что после земляных работ, проводимых «Крымэнерго», изменился рельеф местности. В итоге дождевая и снеговая вода не стекает, как раньше в поселковый водоем, а собирается на дороге.

Поселок расположен в гористой местности.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Жители поселка волнуются, что с приходом весны ситуация усугубится: снег на горах растает и потоки воды хлынут на их район.

В ГУП РК «Крымэнерго» успокаивают: бояться нечего, никакого коллапса не будет.

- В поселке Украинка ведется прокладка высоковольтной кабельной линии 110 кВ, - сообщила «Комсомольской правде - Крым» пресс-служба компании.

Энергетики заверили, что после того, как все необходимые работы завершатся, «будет обеспеченно восстановление природной среды и благоустройство территории». На сегодняшний день все идет по плану, и работы завершат к 1 марта. Удалось уже устранить и причину жалоб и недовольства жителей нового района.

- По состоянию на 5 февраля подъездная дорога в новый жилой массив поселка Украинка приведена в порядок, - отметили в ГУП РК «Крымэнерго».

Правда, сами жители новость об отремонтированной дороге восприняли скептически.

- Видимость дороги сделали. Пока сухо, можно проехать по этой их «дороге». Но если пойдут дожди, то она опять превратится в жидкое месиво, по которому не то, что проехать, пройти невозможно будет, чтобы не «устряпаться по уши», - считает Надежда Альтшулер. - Да, мы рискуем, но едем, куда деваться, коли здесь живем! Но ни одно такси в наши края не сунется, да и машины экстренной помощи не поедут.

КСТАТИ

Некачественное благоустройство дорог - головная боль и чиновников Симферополя. В столице региона перед новым годом провели масштабный капитальный ремонт улиц, но подрядчики допустили массу недоделок. Поэтому на сегодняшний день ни одна из 16 дорог не прошла государственную приемку.