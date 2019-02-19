2019-02-19T16:31:58+03:00
Общество

Платим по счетам: Как крымчанам разобраться с новыми квитанциями за мусор и не переплачивать за призраков

Регоператор по обращению с ТКО ответил на самые популярные вопросы
Галина КОВАЛЕНКО
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С 1 января в Крыму за мусор стали платить по новым правилам.С 1 января в Крыму за мусор стали платить по новым правилам.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В феврале жителям Крыма пришли первые платежки за мусор, которые выставил новый региональный оператор по обращению с отходами - "Крымэкоресурсы".

- Пришел счет за вывоз ТКО. Но в моей платежке неверные инициалы и количество прописанных. Что мне делать? Куда обращаться и звонить? – делится житель Симферополя.

Крымчанам не все понятно в платежке за мусор. Фото: Леонид Карпов/FB

Крымчанам не все понятно в платежке за мусор. Фото: Леонид Карпов/FB

Компания ГУП Республики Крым "Крымэкоресурсы" дала ответы вопросы, возникающие у крымчан по оплате за мусор.

Во-первых, если никто в доме/квартире не прописан, начисления будут производится по количеству собственников жилья.

Во-вторых, если в платежках неверные сведения о количестве зарегистрированных человек, нужно обратиться в абонентский отдел с письменным заявлением. И обязательно взять с собой любой из подтверждающих документов - справку из управляющей компании, сельского совета, ксерокопию домовой книги и т.д.

Можно просто изменить количество проживающих в личном кабинете на сайте crimea-ecor.ru

Регоператор обещает все перерасчеты по количеству прописанных сделать с 1 января 2019 года, независимо от даты корректировки лицевого счета.

В-третьих, в квитанциях за январь льготники увидят полную стоимость за вывоз ТКО, без скидки. Чтобы получить льготы, нужно с этой квитанцией обратиться непосредственно в отделение Департамента труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Все перерасчеты по льготам также сделают с 1 января 2019 года, независимо от даты корректировки лицевого счета.

В-четвертых, у жильцов многоквартирных домов (многоэтажек), есть выбор: платить за мусор в управляющую компанию или напрямую регоператору. О своем выборе нужно сообщить в управляющую компанию.

Куда идти или звонить, если вы недовольны цифрами в платежке за мусор или регулярностью вывоза отходов.

АДРЕС:

город Симферополь, улица Крымская, 4а

Время работы: с 09.00 по 19.00, без перерыва и выходных

КОНТАКТЫ

Контактный центр: +7 (3652) 78 84 97 (многоканальный)

+7(3652) 54 88 92, +7(978) 907 63 10, +7(978) 922 74 99, +7(978) 937 00 39,

диспетчерская +7(978) 907-20-18 , +7(978) 909-51-37

КСТАТИ

Напоминаем, что с 1 января 2019 года в Крыму заработало новшество - на полуострове появилось два региональных оператора по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами )- ГУП РК «Крымэкоресурсы» и ООО «Альтфатер Крым» (обслуживает Южный берег Крыма – Большую Ялту и Большую Алушту).

Эти две компании полностью отвечают за сбор, транспортировку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов, то есть за все те бумажки, крошки и огрызки, которые простые жители относят на контейнерные площадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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