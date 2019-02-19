Платим по счетам: Как крымчанам разобраться с новыми квитанциями за мусор и не переплачивать за призраков
В феврале жителям Крыма пришли первые платежки за мусор, которые выставил новый региональный оператор по обращению с отходами - "Крымэкоресурсы".
- Пришел счет за вывоз ТКО. Но в моей платежке неверные инициалы и количество прописанных. Что мне делать? Куда обращаться и звонить? – делится житель Симферополя.
Крымчанам не все понятно в платежке за мусор. Фото: Леонид Карпов/FB
Компания ГУП Республики Крым "Крымэкоресурсы" дала ответы вопросы, возникающие у крымчан по оплате за мусор.
Во-первых, если никто в доме/квартире не прописан, начисления будут производится по количеству собственников жилья.
Во-вторых, если в платежках неверные сведения о количестве зарегистрированных человек, нужно обратиться в абонентский отдел с письменным заявлением. И обязательно взять с собой любой из подтверждающих документов - справку из управляющей компании, сельского совета, ксерокопию домовой книги и т.д.
Можно просто изменить количество проживающих в личном кабинете на сайте crimea-ecor.ru
Регоператор обещает все перерасчеты по количеству прописанных сделать с 1 января 2019 года, независимо от даты корректировки лицевого счета.
В-третьих, в квитанциях за январь льготники увидят полную стоимость за вывоз ТКО, без скидки. Чтобы получить льготы, нужно с этой квитанцией обратиться непосредственно в отделение Департамента труда и социальной защиты населения по месту жительства.
Все перерасчеты по льготам также сделают с 1 января 2019 года, независимо от даты корректировки лицевого счета.
В-четвертых, у жильцов многоквартирных домов (многоэтажек), есть выбор: платить за мусор в управляющую компанию или напрямую регоператору. О своем выборе нужно сообщить в управляющую компанию.
Куда идти или звонить, если вы недовольны цифрами в платежке за мусор или регулярностью вывоза отходов.
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Напоминаем, что с 1 января 2019 года в Крыму заработало новшество - на полуострове появилось два региональных оператора по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами )- ГУП РК «Крымэкоресурсы» и ООО «Альтфатер Крым» (обслуживает Южный берег Крыма – Большую Ялту и Большую Алушту).
Эти две компании полностью отвечают за сбор, транспортировку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов, то есть за все те бумажки, крошки и огрызки, которые простые жители относят на контейнерные площадки.
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ИСТОЧНИК KP.RU