Платим по счетам: Как крымчанам разобраться с новыми квитанциями за мусор и не переплачивать за призраков

В феврале жителям Крыма пришли первые платежки за мусор, которые выставил новый региональный оператор по обращению с отходами - "Крымэкоресурсы".

- Пришел счет за вывоз ТКО. Но в моей платежке неверные инициалы и количество прописанных. Что мне делать? Куда обращаться и звонить? – делится житель Симферополя.

Крымчанам не все понятно в платежке за мусор. Фото: Леонид Карпов/FB

Компания ГУП Республики Крым "Крымэкоресурсы" дала ответы вопросы, возникающие у крымчан по оплате за мусор.

Во-первых, если никто в доме/квартире не прописан, начисления будут производится по количеству собственников жилья.

Во-вторых, если в платежках неверные сведения о количестве зарегистрированных человек, нужно обратиться в абонентский отдел с письменным заявлением. И обязательно взять с собой любой из подтверждающих документов - справку из управляющей компании, сельского совета, ксерокопию домовой книги и т.д.

Можно просто изменить количество проживающих в личном кабинете на сайте crimea-ecor.ru

Регоператор обещает все перерасчеты по количеству прописанных сделать с 1 января 2019 года, независимо от даты корректировки лицевого счета.

В-третьих, в квитанциях за январь льготники увидят полную стоимость за вывоз ТКО, без скидки. Чтобы получить льготы, нужно с этой квитанцией обратиться непосредственно в отделение Департамента труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Все перерасчеты по льготам также сделают с 1 января 2019 года, независимо от даты корректировки лицевого счета.

В-четвертых, у жильцов многоквартирных домов (многоэтажек), есть выбор: платить за мусор в управляющую компанию или напрямую регоператору. О своем выборе нужно сообщить в управляющую компанию.

Куда идти или звонить, если вы недовольны цифрами в платежке за мусор или регулярностью вывоза отходов.

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Напоминаем, что с 1 января 2019 года в Крыму заработало новшество - на полуострове появилось два региональных оператора по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами )- ГУП РК «Крымэкоресурсы» и ООО «Альтфатер Крым» (обслуживает Южный берег Крыма – Большую Ялту и Большую Алушту).

Эти две компании полностью отвечают за сбор, транспортировку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов, то есть за все те бумажки, крошки и огрызки, которые простые жители относят на контейнерные площадки.

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