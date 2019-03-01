Самый ученый кот Крыма живет в библиотеке, любит научные конференции и умных студентов
В пятницу, 1 марта, в России отмечается День кошек. В преддверии праздника корреспондент "КП-Крым" узнала, как живет самый начитанный кот полуострова.
Работает завхозом
Кошка Мурка поселилась в библиотеке Крымского федерального университета еще 10 лет назад. Пришла он туда молоденькой кошечкой, а сейчас, как шутят работники библиотеки, уже заслуженный пенсионер.
Кошечка ночует в книгохранилище. Фото: пресс-служба КФУ/Михаил Погомий
- Чувствует она себя прекрасно, как барыня. Мы ей даже должность дали - замдиректора по хозяйственной части, - рассказали в КФУ.
За эти годы у Мурки родилось четверо котят, которых удалось удачно раздать. Один из них живет у сотрудницы университета.
Мурка - стиляга
Мурка довольно избирательна - редко к кому садится на колени или дает себя погладить. Но очень любит научные конференции. Когда собирается много людей, она выбирает подходящий момент и выходит под восхищенные взгляды посетителей.
Мурка носит фиолетовый ошейник с колокольчиком и бабочкой. Фото: пресс-служба КФУ/Михаил Погомий
Ночует Мурка в книгохранилище, там у нее оборудована специальная коробочка. Но чаще всего кошечка лежит на подоконнике и смотрит в окно, наблюдая за жизнью университета.
Студенты в восторге от пушистого обитателя библиотеки - приходят специально в гости к ней ее потискать. Но Мурка любит только умных.
Кошку можно назвать стилягой - у нее модный фиолетовый ошейник с колокольчиком и бабочкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU