Крым глазами киевской журналистки: За украинские песни не арестовывают, татар не притесняют

«ДЕНЬГИ НУЖНО БЫЛО МЕНЯ НА УКРАИНЕ»

Журналистка одного из украинских порталов Олеся Медведева решила в преддверии пятой годовщины Крымской весны посмотреть, как живут крымчане без незалежной. Свои видеоотчеты она выкладывает в интернете.

В них она рассказывает все подробности своего путешествия по полуострову. В Крым девушка поехала автобусом, о чем сильно пожалела: по ее словам, дороги на Украине за пределами Киева давно не ремонтировали, маршрутное такси по дороге в приграничный Херсон ужасно трясло - хотела поспать, но было не до сна.

Она удивляется: зато какие трассы строят в Крыму! Журналистка проехала на такси по строящейся скоростной «Тавриде», которая соединит между собой Симферополь, Севастополь и Керчь. Поставила ради эксперимента на торпеду стаканчик с кофе, ни капельки не вытекло!

- Дорога ровная. А сколько прослужит, покажет время, - комментирует гостья.

Ни капельки кофе не разлилось пока ехали по новой "Тавриде". Фото: скриншот с видео

Границу с Крымом журналистка, как и все, пересекала пешком. Российский пункт пропуска ее впечатлил. Сразу стало ясно, чей Крым.

- Россияне окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте, - отмечает Медведева.

Первую остановку она сделала в Феодосии, где бегала по городу в поисках обменных пунктов. Пришла к выводу, что деньги все же нужно было менять на Украине.

«КАКОЙ ОН ОГРОМНЫЙ!»

Вторая остановка была в Симферополе. После заселения в отель, девушка отправилась гулять по центру, прошлась возле здания Госсовета и посмотрела памятник «Вежливым людям». Отметила, что на здании парламента надпись «Государственный совет» сделана на трех языках: русском, украинском и крымскотатарском.

Посмотрела и на новый аэропорт. Девушка долгое время повторяла, какой он огромный, что потратили на него 32 млрд рублей, и что раньше на этом месте было поле. Напомнила читателям, что международных рейсов с Крымом нет, и что билеты по внутрироссийским направлением, якобы, не дешевые. Но сравнить цены на перелеты в России и Украине не смогла.

Журналистку впечатлил симферопольский аэропорт. Фото: скриншот с видео

А еще взглянула, как строится в Симферополе самая большая на полуострове соборная мечеть и новый медицинский центр. Ничего плохого сказать не смогла.

ДАЖЕ НЕ АРЕСТУЕТЕ?

В Севастополе журналистка захотела острых ощущений. А то какая-то излишне спокойная на удивление командировка выдалась.

На главной площади города - имени Нахимова - девушка спела на украинском языке песню «Червона рута». Реакция окружающих ее расстроила. Никто не обратил на это внимание.

- Я жива, ФСБ не задержали. Куда смотрят? Женщина безнаказанно поет на украинском языке, - удивилась девушка.

Затем она посмотрела, как строится городская ТЭС. Напомнила, что, несмотря на санкции, использовалось немецкое оборудование.

Прогулявшись, сделала вывод, что «за 5 лет города Крыма сильно интегрированы в Россию».

Девушка уже посетила Феодосию, Симферополь и Севастополь. Фото: скриншот с видео

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На что жаловалась журналистка:

Цены. В центре Симферополя она сняла номер в гостинице «Украина» за 2900 рублей. Ремонт не понравился, обстановка 90-х годов. Говорит, что в Киеве за эти деньги можно снять апартаменты. Отель выбирала по названию.

- Проблемы с интернетом. Слабый, нужно регистрироваться, чтобы получить доступ к wi-fi.

- Мало обменных пунктов.

Какие выводы сделала:

- Крым и Севастополь прочно интегрированы в Россию, об этом свидетельствуют капитальные сооружения на границе, а также банкноты с изображением российских городов, в том числе, Севастополя на купюре номиналом 200 рублей.

- Крымских татар никто не притесняет, за пять лет было построено не меньше пяти мечетей. Живут они не плохо, у многих двух- и трехэтажные дома.

- Украинский язык не запрещают. Хочешь- разговаривай на нем, хочешь- пой.

- Крымский мост построен, скоро пустят поезда. В этом девушка не сомневается. «Тавриду» строят качественно. Открывается большое количество транспортных развязок, которых при Украине не было.

- Новый терминал аэропорта смотрится шикарно.

*На этом визит не заканчивается. Девушка собирается рассказать о других впечатлениях, в том числе, не притесняют ли в Крыму бизнесменов.

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