2019-03-14T18:45:32+03:00
Общество

Какие улицы перекроют в Крыму и Севастополе с 15 по 18 марта

Движение ограничат на время празднования пятилетия Русской весны
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Автомобилистов просят заранее планировать пути объезда.Автомобилистов просят заранее планировать пути объезда.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Отмечать пятилетие Крымской весны на полуострове будут с размахом. В городах пройду автопробеги, флешмобы, митинги, спортивные турниры, выставки и другие мероприятия, в связи с проведением которых некоторые улицы закроют для проезда.

Симферополь

15 марта с 08.00 до 10.00

Закрыты для проезда пр. Кирова (на участке от ул. Гоголя до пл. Советской), ул. Севастопольская (на участке от перекрестка улиц Севастопольской и Чехова до пересечения улиц Севастопольской и пр. Кирова), ул. Чехова и Сергеева-Ценского.

Запрещена парковка на участках улиц, прилегающих к месту проведения праздничных мероприятия.

Общественный транспорт ходит по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская.

16 марта с 7.00 до 11.00

Ограничено движение на проспекте Кирова, на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Советской, по улице Севастопольской, на участке от улицы Козлова до проспекта Кирова.

17 марта с 9.30 до 14.00

Запрещены проезд и парковка на проспекте Кирова (участок от площади Амет-Хана Султана до площади Советской), улице Севастопольской (участок от улицы Козлова до проспекта Кирова), улице Чехова(участок от улицы Севастопольская до улицы Караимская).

18 марта с 17.00 до 23.00

Запретят проезд и парковку транспорта на проспекте Кирова (участок от площади Амет-Хана Султана до площади Советской), улице Севастопольской (участок от улицы Козлова до проспекта Кирова).

Общественный транспорт 16 марта будет ходить по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Общественный транспорт 16 марта будет ходить по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СЕВАСТОПОЛЬ

16 марта с 11.30 до 19.00

Ограничение максимальной скорости движения до 50 км/ч на участке автодороги ЯлтаСевастополь, км 65+100 – 67+000.

Запрет на остановку и стоянку на участке дороги Ялта – Севастополь, км 65+182 – 65+498 (справа) и км 66+182 – 67+000 (слева).

Временное ограничение движения всех видов автотранспорта на время прохождения транспортной колонны по следующим автомобильным дорогам:

СимферопольБахчисарай – Севастополь км 40+650 - 57+309, Севастополь – Инкерман км 0+890 – 23+610, ул. Генерала Мельника, ул. Багрия, ул. Брестская, ул. Героев Севастополя, ул. Вокзальная, ул. Портовая, ул. Троллейбусный спуск, пл. Суворова, ул. Ленина, просп. Нахимова, пл. Лазарева, ул. Большая Морская, пл. Ушакова, ул. Гоголя, просп. Генерала Острякова, Ялта – Севастополь км 65 + 177 – 77+800.

17 марта с 21.00 до 6.00 часов 19 марта

Ограничение остановки и стоянки транспортных средств на площади Суворова - улице Ленина - проспекте Нахимова - площади Лазарева.

18 марта с 15.00 до 23.00

Для проезда всех видов транспорта, кроме общественного транспорта, закрыты участки дорог от площади Суворова – улица Ленина – проспект Нахимова до площади Лазарева.

На участке улицы Суворова от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина и на участке улицы Воронина от пересечения с улицей Суворова до улицы Советская будет изменено направление одностороннего движения.

Движение ограничат в Севастополе до 23.00 18 марта. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Движение ограничат в Севастополе до 23.00 18 марта.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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