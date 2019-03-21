Профессиональные лжецы: На Украине снова ждут разрушения Крымского моста

Крымский мост не дает покоя соседней Украине. Совсем скоро застучат колеса по рельсам, и пересечь Керченский пролив можно будет на поезде. Стоило мостостроителям объявить, что половина железной дороги уже готова, как вдруг в украинских СМИ появился комментарий инженера Георгия Росновского - автора первых проектов моста через Керченский пролив, создававшихся после развала СССР.

ОБВИНИЛ ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ

Росновский заявил, что сваи моста якобы погрузили недостаточно глубоко, и схема моста, по его мнению, "неудачная" - низкий, мол, а еще грязевые вулканы вредят - каким образом, правда, не совсем понятно.

- Там действительно геологические условия очень плохие. Прочные грунты там находятся очень глубоко, а сваи нужно вбивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры. И сама схема моста очень неудачная, он очень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры, - написал Росновский в своем блоге, и это утверждение со скоростью света разлетелось по всем СМИ незалежной.

ПОХОЖЕ НА АНЕКДОТ

Строители Крымского моста уже давно не отвечают на подобные выпады. А политолог владимир Джаралла считает, что украинские "новости" о якобы недолговечности Крымского моста уже напоминают анекдот.

- Когда первый паровоз готовился к рейсу, одна дама утверждала: «Не поедет!», - а когда он отошел от перрона, прокричала вслед: «Не остановится!». Эта новость из того же разряда. Раньше украинские политики и эксперты твердили, что мост построить нельзя, сейчас твердят, что он не простоит. А истина - перед глазами, просто эти люди не хотят ее видеть. Ну, а мы снова будем смеяться над ними, как и сейчас, просматривая старые записи с этими «страшными прогнозами». К слову, используют те же самые аргументы, что и тогда, во время проектирования моста. Крымский мост является зримым успехом и демонстрацией возможностей России, - сказал политолог "Комсомольской правде - Крым".

По его мнению, украинцы просто завидуют тому, что крымчане могут съездить в соседний регион на выходные и праздники, не преодолевая препятствия в виде переправы.

- Соседям на севере лишь остается сравнивать с тем, что есть у них. И сравнение это неутешительное. Но вслух никто не скажет, потому что это опасно для жизни. Так и будут, пока у власти на Украине остается нынешний режим. И вопрос все яснее: когда и как он будет сменен, чтобы украинцы могли свободно приезжать к нам в гости и сами имели возможность проехать по Крымскому мосту, которого, как им объясняют профессиональные лжецы, нет или он ненадежен, - добавил Владимир Джаралла.

Существование Крымского моста не первый год будоражит политиков, экспертов и журналистов Украины.

Так, в прошлом году американский публицист Том Роган заявил, что незалежная должна взорвать Крымский мост, а один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский сокрушался в одном из интервью, что до сих пор не смог этого сделать.

НИ ВОЛНЫ, НИ ВЕТЕР

Отметим, что эксперты долго работали над проектом, чтобы массивные арки моста служили нам столетиями: провели анализ многолетних сводок погоды, изучили все максимумы и минимумы за минувшие годы. Чтобы ветер меньше раскачивал конструкции, их оборудовали особыми устройствами - аэродинамическими отсекателями, по принципу крыла самолета. На прочность их проверяли в Центральном аэродинамическом институте. За прошлую зиму мост пережил 900 штормовых часов. Самым ветреным стал январь. В некоторые дни порывы ветра достигали 24 метров в секунду, а высота волны - 2,5 метра.

Также мостостроители отмечают, что не повредят конструкции землетрясения, которые периодически происходят в Черном море. Чтобы мост не пострадал, строители установили шок-трансмиттеры. Главная задача этих устройств - дополнительно защищать его от сейсмического воздействия.

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