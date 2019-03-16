Киевская журналистка после поездки в Крым: Ностальгии по Украине нет

Киевская журналистка Олеся Медведева опубликовала последнюю часть своего тревел-проекта "Чей Крым? 5 лет без Украины". Она сделала однозначный вывод - ностальгии по незалежной жители полуострова не испытывают.

- Есть ли ностальгия по Украине? Я спрашивала об этом и, несмотря ни на что, около 70% все же за Россию. А по Украине если и есть ностальгия - то только по той, которая закончилась в 2013 году... И дело даже не в зарплатах, а в том, что Украину с теми героями и ориентирами, которые есть сейчас, - это чужая для крымчан страна, - заявила журналистка, которая провела на полуострове два дня, путешествуя по разным городам и общаясь с местными жителями.

Олеся Медведева подчеркнула, что Россия сейчас вкладывает в Крым огромные деньги и создает с нуля серьезные объекты инфраструктуры - Крымский мост, трасса "Таврида", аэропорт Симферополя, Балаклавская и Таврическая ТЭС, а также медцентр имени Семашко.

- За пять лет Россия вложила в Крым денег больше, чем Украина за предыдущие 23 года, - признала журналистка из Киева.

Она также констатировала, что в Крыму минимальная пенсия, зарплата и другие соцвыплаты выше, чем на Украине.Например, крымские пенсионеры получают не менее 8000 рублей - 3200 гривен против 1497 гривен у украинских стариков Бензин - дешевле, коммуналка - тоже, а многие продукты стоят столько же, сколько в незалежной.

Из проблем Олеся Медведева выделила в Крыму влияние санкций - отсутствие крупных сетевых магазинов, материковых банков. Также корреспондентка считает, что местные власти на полуострове не справляются с освоением средств, которые им выделяет федеральный центр.

- Дороги в крымских городах не выглядят так, как будто в них вложили миллионы, - отметила Медведева.

В предыдущих выпусках своего тревел-проекта Медведева рассказала украинцам о жизни нынешнего Крыма: продемонстрировала Крымский мост, проехала по "Тавриде". Журналистка попробовала спеть на украинском языке в центре Севастополя и с удивлением обнаружила, что никто не спешит ее арестовывать. Люди даже не обратили особого внимания.

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