Заявление Евросоюза к пятой годовщине референдума в Крыму назвали «бумагомарательством»

В дни празднования Крымской весны на официальном сайте Евросоюза появилось заявление о том, что ЕС по-прежнему не признает результаты референдума 2014 года и настаивает на усилении антироссийских санкций.

Кроме того, в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини сообщается, что крымские события, произошедшие пять лет назад, являются «прямым вызовом международной безопасности», поскольку они привели к «опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море».

Крымский политолог Иван Мезюхо назвал заявление ЕС «ожидаемым бумагомарательством от еврочиновников, приуроченным к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией».

- В нем нет ничего нового, ЕС обжевывает старые антикрымские тезисы, которые не вызывают даже профессионального интереса в экспертном сообществе. В Евросоюзе на самом деле отлично осознают, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а Россия не откажется от полуострова. Антикрымские заявления делаются для проформы и оправдания санкционного режима, - сказал политолог "Комсомольской правде - Крым".

Он также отметил, что частично Крыму удалось пробить информационную блокаду:

- Пять лет полуостров успешно развивается в составе России. Правда о ситуации в Крыму начинает появляться даже в западных масс-медиа. Частично нам удалось пробить западную информационную блокаду. Прямо сейчас на полуострове находятся политики из Европы, которые наглядно убеждаются в несостоятельности заявлений Европейского союза.

В свою очередь депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в комментарии КП-Крым отметил, что Евросоюз продолжает «плясать под дудку США»:

- Мы прекрасно отдаем себе отчет, что если бы Америка сегодня признала Крым российским, то завтра это бы сделал Евросоюз, абсолютно забыв все эти заявления, которые были сделаны до этого. Если бы европейский бюрократический механизм был выстроен немного по-другому, то ряд стран мог бы признать Крым российским.

При этом антироссийские и антикрымские санкции Евросоюзу с каждым разом продлевать все сложнее.

- Найти консенсус в этом вопросе очень непросто, потому что ряд стран, например, Франция, Италия, даже на уровне премьер-министров заявляли о деструктивности деструктивности санкций и говорили, что нужно пересматривать отношения с Российской Федерацией. Ограничения вредят обеим сторонам.

Политолог Владимир Джаралла провел простую аналогию в отношениях Крым-Россия-Европа:

- Напоминает ситуацию, когда ты дома празднуешь, отмечаешь что-то очень важное и хорошее в своей жизни, а сосед, с которым у тебя сложные отношения, говорит какую-то гадость, чтобы испортить настроение. Только не получится. А еще это напоминает нам, что если бы нас убивали тогда, то эти приличные люди не сказали бы ни слова в нашу защиту, лишь потом выразили бы сожаление о произошедшем, не забыв упомянуть "сами виноваты". Но благодаря русской армии этого не случилось. Пять лет назад мы вернулись домой, в Россию, и это навсегда.

Напомним, в Крыму с 13 марта находится делегация из Франции в составе с 11 политиками. Они прибыли на полуостров для участия в праздничных мероприятиях, посвященных пятилетию Крымской весны. Глава французской делегации в Крыму, кандидат на выборы в Европарламент Тьерри Мариани назвал глупостью антироссийские санкции, которые Евросоюз вводит из-за Крыма.

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